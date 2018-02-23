Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında sanıklara rekor ceza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada kararını açıklayan mahkeme, 9 sanığı 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaklaşık 4 biner yıl hapis cezasına çarptırdı. 13 sanığa 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası verilirken, 3 sanığına da beraatına karar verildi. Mahkeme, ayrıca aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasından önce söz alan bir sanık avukatı, "Basından Mehmet Gezer isimli kişinin Amerika'da tutuklu bulunduğunu, Gezer'in El Nusra'ya silah ticareti yapmaya çalışırken yakalandığını öğrendik. Basından ayrıca Mehmet Gezer'in Reyhanlı'daki patlamayla ilgisi olduğunu söylediğini öğrendik. Bu konunun sanık Nasır Eskiocak'a sorulmasını, Nasır'ın Mehmet Gezer'i tanıyıp tanımadığının sorulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatın talebi üzerine söz hakkı verilen Nasır Eskiocak, "Daha önce verdiğim ifadede nakliyatını yaptığımız uyuşturucunun asıl sahibinin, bu nakliye işini verenin adını açıklamamıştım. Bu kişiyi şimdi açıklıyorum. Bu kişi uyuşturucu baronu Mehmet Gezer'dir. Mehmet Gezer'i olaydan önce Suriye'de şirket sahibi ve uyuşturucu baronu olarak tanıyordum. Başka bir bilgim yok" dedi.