Reyhanlı'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Reyhanlı'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda aracın katılımıyla Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi. Reyhanlı'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata destek olmak isteyen çok sayıda vatandaş, araçlarıyla ilçe merkezine geldi. Uzun araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve zeytin dallarıyla ilçe caddelerini dolaştı.

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Reyhanlı'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Ardından Suriye sınırındaki Harran Mahallesi meydanında toplanan kalabalık, "En büyük asker bizim asker", "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.Harran Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, askerlerin her zaman arkasında olduklarını söyledi. Yaklaşık 700 araçlık konvoyla askere ve millete destek olmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, ''Burada genç, yaşlı ve çocuk herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasındadır. Askerimizi seviyoruz ve dualarımız onlarla." dedi.

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Reyhanlı'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda aracın katılımıyla Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi. Reyhanlı'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata destek olmak isteyen çok sayıda vatandaş, araçlarıyla ilçe merkezine geldi. Uzun araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve zeytin dallarıyla ilçe caddelerini dolaştı.

312
Reyhanlı'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Ardından Suriye sınırındaki Harran Mahallesi meydanında toplanan kalabalık, "En büyük asker bizim asker", "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.Harran Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, askerlerin her zaman arkasında olduklarını söyledi. Yaklaşık 700 araçlık konvoyla askere ve millete destek olmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, ''Burada genç, yaşlı ve çocuk herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasındadır. Askerimizi seviyoruz ve dualarımız onlarla." dedi.

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