  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye tarafından art arda roketler atıldı. Kilis'te de Ahmet Rasim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya Afrin tarafından atılan roket isabet etti. Saldırılarda 1 kişi ölürken onlarca kişi yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-01-2018 20:05 - Güncelleme: 21-01-2018 20:05

Terör örgütü YPG kontrolündeki Afrin'den Hatay Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırıların ardından akşam 20.25'te de Kilis’e 4 roket isabet etti. Yarlanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay Valisi Ata ise Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılar için "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti. Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte. Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeleri olduğu şüphesi var" diye konuştu.

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 4 roket düştü. Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 20.00 sıralarında peş peşe ateşlenen roketler, Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki 4 eve isabet etti. OIay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.  Bu arada, patlama nedeniyle park halindeki bazı araçlar hasar gördü, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

"YARALILARIMIZIN HAYATİ RİSKİ YOK"

Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile olay yeri ve hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Tekinarslan, hastane çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki mahalleye 4 roketin isabet ettiğini söyledi. Tekinarslan, "Olayda 2'si Suriyeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımızın hayati riski yok, hepsine müdahale edildi" diye konuştu.

Bu arada, saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince, teröristlerin bulunduğu alanlar Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

HATAY'A 11 FÜZE

Hatay Valiliği de Reyhanlı’ya yönelik roketli saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 11 roketin 9unun ilçe merkezine 2sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"Afrin bölgesinden PYD/PKK tarafından atıldığı değerlendirilen; saat 15.28'de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9'u ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 2'si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28'de ilçe merkezine düşen 6 adet füze ile saat 18.40'da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 adet füzenin infilak etmesi sonucu; 30’u Türk vatandaşı, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir. 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinde oluşan hasar ile ilgili olarak zarar tespit ve hasar tespit komisyonları çalışmalara başlamış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

HATAY VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valisi Erdal Ata, PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen saldırılarda, 1 Suriyeli sivilin öldüğünü, 16'sı Suriyeli 46 sivilin yaralandığını belirterek, "Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da silahlı kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte" dedi. 

KATYUŞA FÜZESİ ŞÜPHESİ DE VAR

Vali Ata, saldırının Afrin bölgesinden geldiğini vurgulayarak, "Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte." dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Ata, şunları söyledi: "Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeler olduğu şüphesi var. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor askeri yetkilerle beraber değerlendirip, roket mi füze mi olduğunu o zaman çok daha net olarak ortaya koyabiliriz" açıklamasında bulundu.

Vali Erdal Ata, patlama bölgelerine giderek incelemelerde bulunduğunu ve yaralıları ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Komünist Yorumcu 22 Ocak 2018 01:15 Suriye’nin geleceğini Suriye halkları belirlemeli...Türkiye sınır güvenliğini sağlamaktan başka bir şeye karışmamalıdır.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat