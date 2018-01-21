Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Terör örgütü YPG kontrolündeki Afrin'den Hatay Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırıların ardından akşam 20.25'te de Kilis’e 4 roket isabet etti. Yarlanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay Valisi Ata ise Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılar için "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti. Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte. Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeleri olduğu şüphesi var" diye konuştu.

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 4 roket düştü. Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 20.00 sıralarında peş peşe ateşlenen roketler, Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki 4 eve isabet etti. OIay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada, patlama nedeniyle park halindeki bazı araçlar hasar gördü, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

"YARALILARIMIZIN HAYATİ RİSKİ YOK"

Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile olay yeri ve hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Tekinarslan, hastane çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki mahalleye 4 roketin isabet ettiğini söyledi. Tekinarslan, "Olayda 2'si Suriyeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımızın hayati riski yok, hepsine müdahale edildi" diye konuştu.

Bu arada, saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince, teröristlerin bulunduğu alanlar Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

HATAY'A 11 FÜZE

Hatay Valiliği de Reyhanlı’ya yönelik roketli saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 11 roketin 9unun ilçe merkezine 2sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"Afrin bölgesinden PYD/PKK tarafından atıldığı değerlendirilen; saat 15.28'de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9'u ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 2'si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28'de ilçe merkezine düşen 6 adet füze ile saat 18.40'da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 adet füzenin infilak etmesi sonucu; 30’u Türk vatandaşı, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir. 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinde oluşan hasar ile ilgili olarak zarar tespit ve hasar tespit komisyonları çalışmalara başlamış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

HATAY VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valisi Erdal Ata, PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen saldırılarda, 1 Suriyeli sivilin öldüğünü, 16'sı Suriyeli 46 sivilin yaralandığını belirterek, "Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da silahlı kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte" dedi.

KATYUŞA FÜZESİ ŞÜPHESİ DE VAR

Vali Ata, saldırının Afrin bölgesinden geldiğini vurgulayarak, "Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte." dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Ata, şunları söyledi: "Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeler olduğu şüphesi var. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor askeri yetkilerle beraber değerlendirip, roket mi füze mi olduğunu o zaman çok daha net olarak ortaya koyabiliriz" açıklamasında bulundu.

Vali Erdal Ata, patlama bölgelerine giderek incelemelerde bulunduğunu ve yaralıları ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.