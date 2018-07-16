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Reuters: YPG'li teröristlerin tümü Münbiç'i terk etti!

Reuters: YPG'li teröristlerin tümü Münbiç'i terk etti!

SURİYE 'de kritik gelişmeler yaşanıyor. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin alt kolu YPG'nin Menbiç'i terk ettiği açıklandı. Suriye'nin Münbiç kasabasında denetimi sürdüren yerel milis güçleri, en son YPG'li teröristin de dün itibariyle Münbiç'ten çıktığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 09:39 - Güncelleme: 16-07-2018 09:39

Reuters'ın haberine göre yerel milis güçlerinin dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Milis güçlerinin yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: "Münbiç Askeri Konseyi, kalan son grup askeri danışmanların (YPG) da, güçlerimizin askeri eğitim ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz 2018 günü (Menbiç'ten) çekilmelerini tamamladığını duyurur."

SDF, Münbiç'te YPG'li terörist bulunmadığını, sadece terör örgütü YPG'nin danışmanlarının görev yaptığını söylüyordu.

ABD TÜRKİYE ANLAŞMASI: Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Münbiç konusunda bir anlaşmaya vardılar. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenlik ve istikrarı birlikte tesis edecekler.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 10:44 Erdoğan dediğini yine yaptı

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