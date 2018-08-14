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Reuters flaş haber geçti Bakan Berat Albayrak yabancılar görüşecek

Reuters flaş haber geçti Bakan Berat Albayrak yabancılar görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla biraraya gelecek. Son dakika geçen habere göre toplantıya bine yakın yatırımcı katılacak.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:09 - Güncelleme: 14-08-2018 10:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 16:00'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek. Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • YUHH YUH 14 Ağustos 2018 10:35 16 YILDIR İKTİDAR OLAN AKP SANKİ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK

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Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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