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Reuters duyurdu! Terör örgütü Afrin'e sevkiyat yapıyor

Reuters duyurdu! Terör örgütü Afrin'e sevkiyat yapıyor

AFRİN 'den bir son dakika sıcak haber geldi. Reuters haber ajansı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye bağlı SDG güçlerinin diğer cephelerden Afrin'e sevk edildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 15:42 - Güncelleme: 06-03-2018 15:42

Reuters haber ajansına göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin isim değiştirmiş hâli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı 1700 kadar teröristin diğer cephelerden Afrin'e sevk edildiğini duyurdu.

Reuters haberine kaynak olarak terör örgütü SDG'den bir sözcüyü gösterdi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin paravanı SDG, 1700 teröristi DAEŞ’le savaştıkları yerlerden Afrin’e kaydıracaklarını duyurdu. SDG adına yapılan açıklamada, 700 teröristin şimdiden Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapıldığı Afrin’e gönderildiği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, YPG/PKK militanlarının Suriye’nin doğusundan ayrılıp Afrin’e gitmesinden dolayı SDG ismini kullanan örgütün DEAŞ karşıtı operasyonlarının "duraksadığını" söylemişti.

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Afrin'de terör hedefleri böyle vuruldu

Manning, haftalık basın toplantısında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve 'Mazlum Kobani' adını da kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin’i 'General Mazlum' olarak tanımlamıştı. Bugün konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Manning’in PKK'lı terörist için 'general' ifadesini kullanmasına "Saçmalamaya devam etmiş" diyerek yanıt vermişti.

ÖCALAN'IN YANINDA KALDI

Şahin Cilo kod adlı terörist PKK’nın Suriye’deki önemli isimlerinden biri. Uzun süre terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yanında kalan terörist, Suriye’nin PKK işgali altındaki Afrin kenti nüfusuna kayıtlı. Türkiye’de birçok katliam ve saldırının faili olan terörist, Ankara tarafından kırmızı listeyle aranıyor. Şahin’in başına 4 milyon TL ödül konmuş durumda.

TERÖRİSLER HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR: Zeytin Dalı harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Afrin'in en büyük ve stratejik beldelerinden olan Cinderes, TSK'nın kuşatması altında. Bölgedeki terörist hedefler karadan ve havadan vuruluyor.

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OPERASYON 46 GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Her an meskun mahal operasyonu başlayabileceği ifade edilirken TSK'dan harekatın 46. gününde son dakika açıklama yapıldı. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 872 olduğu ifade edildi.

144 ALAN ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçlerinin 5 köy ve 4 tepeyi daha almasıyla, harekâtın başından bu yana 3’ü belde merkezi, 114’ü köy olmak üzere 144 alan ele geçirilmiş oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR38 YORUM

  • Misafir 06 Mart 2018 18:42 gelin gelin kefereler alayınız gelinnnnn!!!!!!!!

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