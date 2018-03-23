Reuters dünyaya duyurdu! ABD savaş gemisi...

Uluslararası haber ajansı, Güney Çin Denizi'nde sıcak saatlerin yaşandığını son dakika koduyla geçti. ABD savaş gemisi USS Mustin, Çin'in Mischief Resifi'nde inşa ettiği yapay adanın hemen yanından geçti. Askeri üs kurulan söz konusu adada Çin'in savaş uçakları bulunuyor.

Reuters dünyaya duyurdu! ABD savaş gemisi...

Uluslararası haber ajansı, Güney Çin Denizi'nde sıcak saatlerin yaşandığını son dakika koduyla geçti. ABD savaş gemisi USS Mustin, Çin'in Mischief Resifi'nde inşa ettiği yapay adanın hemen yanından geçti. Askeri üs kurulan söz konusu adada Çin'in savaş uçakları bulunuyor. Dünya devi Çin ile neredeyse bütün komşularını karşı karşıya getiren Güney Çin Denizi'nde sıra dışı bir operasyon gerçekleşti. Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, USS Mustin savaş gemisinin Çin'in inşa ettiği suni adalara yaklaştığını söyledi.

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Reuters dünyaya duyurdu! ABD savaş gemisi...

Uluslararası ajansın son dakika koduyla geçtiği bilgiye göre, USS Mustin Spratly Adaları'ndaki Mischief Resifi'nin hemen yanından geçti. Mischief Resifi'nde kurulan yapay adaya Çin'in havalimanı inşa ettiği ve savaş uçaklarını konuşlandırdığı, uydu görüntüleriyle belirlenmişti. Pekin yönetiminin bu hamleye vereceği tepki merakla bekleniyor. Geçen yıl ABD donanmasının bölgede yaptığı tatbikat gerilimi tırmandırmış, Çin kaygılarını Washington yönetimiyle paylaşmıştı.

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Reuters dünyaya duyurdu! ABD savaş gemisi...

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki söz konusu adalara füze savunma sistemleri ve askeri havalimanları inşa ettiği uydu görüntüleriyle belgelenmişti.
Geçen yıl çekilen görüntüleri düzinelerce uçak hangarı ve üst düzey radar kapasitelerinin neredeyse kullanılabilir durumda olduğunu ortaya koymuştu. Pekin yönetiminin resifleri kumla doldurarak inşa ettiği yapay adaların her biri aynı anda 24 savaş jeti ve dört-beş adet büyük bombardıman uçağını barındırabilecek durumda.

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Reuters dünyaya duyurdu! ABD savaş gemisi...

İnşa edilen hangarlar J-11 ve Su-30 savaş uçakları, H-6 bombardıman, H-6U tanker uçağı, Y-8 nakliye ve KJ200 uyarı ve kontrol uçağı gizleyebilecek kapasitede. En büyük hangarlar ise Y-20 ve Il-76 dev nakliye uçaklarıyla Il-78 büyük tanker uçakları için tasarlandı. Geçen yıl USS Carl Vinson uçak gemisinde gazetecileri ağırlayan ABD'li Tuğmiral James Kilby, "Biz geçmişte buradaydık, gelecekte de olacağız ve müttefiklerimize güven vermeyi sürdüreceğiz" demişti.

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