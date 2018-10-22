Resul Dindar’dan hayrana sert tepki: Sus cevap verme bana!

Dindar, dün Küçükçekmece’de düzenlenen Balık Festivali’nde sahne aldı. Konser bitiminde fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, şarkıcının karavanının önünde toplandı. Karavandan çıkan Resul Dindar, ilk olarak “Kaç kişi geliyor olmuyor ki böyle” dedi. Bir hayranının “Sizi sevmese bu kadar halk buraya gelir mi?” sözleri üzerine adeta çılgına dönen şarkıcı, “Ya cevap verme sus sen de be” diye bağırdı.

O GÖRÜNTÜLER HAYRANLARI TARAFINDAN PAYLAŞILDI O anların videosu “Hiç kimse göründüğü gibi değildir” notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Resul Dindar, tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:

“Neden iyilikleri paylaşıp büyütemiyoruz? Neden hâl deyip geçemiyoruz? Neden anlamıyoruz vaziyeti? Neden geçiyoruz merhameti? Neden bakmıyoruz öteye? Neden unutuyoruz dünü? Neden parçalıyoruz günü? Uyuyabiliyor muyuz? Yoksa uyumak zorunda mı bırakıyoruz bedeni?