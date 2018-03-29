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Resul Dindar kimdir annesi babası kötü haber geldi!

Resul Dindar kimdir annesi babası kötü haber geldi!

Resul Dindar kimdir, aslen nereli annesi babası kim soruları dün gelen kötü haberin ardından merak konusu oldu. Hoba yolunda meydana gelen kazada arabanın içinde olan Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar vefat etti. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Osman Dindar'ın son durumu iyi.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 10:35 - Güncelleme: 29-03-2018 10:35

Resul Dindar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Resul Dindar'ı annesi babası kim soruları dünkü kötü haberin ardından merak edilenler arasına girdi. Resul Dindar'ın anne ve babasının olduğu araç dün gece Hopa yolunda kaza yaptı. Tüm müdehalelere rağmen annesi Meliha Dindar kurtarılamadı. Babası Osman Dindar ise Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altında.

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.

Şarkıcı Resul Dindar’ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Meliha Dindar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RESUL DİNDAR KİMDİR:1982 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Resul Dindar, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe’nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Resul Dindar'ın Artvin'de yaşayan anne ve babası 27 Mart 2018 tarihinde geçirdikleri trafik kazası sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen annesi Meliha Dindar, 28 Mart 2018 günü hayatını kaybetti.

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