Restoranda dehşet: Ölü ve yaralılar var!

KONYA'da iş yerindekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan 3 kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu iş yeri sahibi öldü, 4 çalışan yaralandı.

Restoranda dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Olay, saat 15.00 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda çalışan Mehmet Ç., öğle saatlerinde sokak üzerinden sürekli motosikletiyle geçen şahısları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Motosikletli şahıslar, kendilerini uyaran restoran çalışanıyla kısa bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

18
Restoranda dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Daha sonra restorana ellerinde sopa ve bir çuvalla yaya olarak gelen 3 kişi, çalışanlara saldırmaya başladı. Restoran çalışanlarının da sopalarla karşılık vermesiyle büyüyen kavga dışarıya taştı. Bu sırada şahıslardan biri, beraberinde çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeği çıkararak rastgele ateş etmeye başladı.

28
Restoranda dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Kavga sonrası şüpheliler kaçarken, açılan ateş sonucu restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlar Ahmet A., Umut A., Süleyman K. ve Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ve taksiyle Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan restoran sahibi 40 yaşındaki Musa Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

38
Restoranda dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Olay sonrası Numune Hastanesine tedbir amacıyla çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Ç.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şüphelilerin bir süre sonra polise teslim oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, açılan ateş sonucu iş yerinin camları ve restoran sahibinin park halindeki aracı da zarar gördü.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro