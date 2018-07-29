Restoranda dehşet: Ölü ve yaralılar var!

KONYA'da iş yerindekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan 3 kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu iş yeri sahibi öldü, 4 çalışan yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda çalışan Mehmet Ç., öğle saatlerinde sokak üzerinden sürekli motosikletiyle geçen şahısları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Motosikletli şahıslar, kendilerini uyaran restoran çalışanıyla kısa bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Twitter

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Daha sonra restorana ellerinde sopa ve bir çuvalla yaya olarak gelen 3 kişi, çalışanlara saldırmaya başladı. Restoran çalışanlarının da sopalarla karşılık vermesiyle büyüyen kavga dışarıya taştı. Bu sırada şahıslardan biri, beraberinde çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeği çıkararak rastgele ateş etmeye başladı. Twitter

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Kavga sonrası şüpheliler kaçarken, açılan ateş sonucu restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlar Ahmet A., Umut A., Süleyman K. ve Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ve taksiyle Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan restoran sahibi 40 yaşındaki Musa Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Twitter

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