Restoran sahibinden öğrencileri duygulandıran sürpriz

Yalman, restoran sahibinden beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Restoran sahibi, öğrencilerin sipariş ettiklerine ek olarak 7 tane daha ilave yaparak bir de tatlı ekledi. Restoran sahibi siparişle birlikte not da göndererek "Benim oğlan da başka şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlınızı da yiyin benden. Zihin açar." sözleriyle öğrencilere başarılar diledi.