Restoran sahibinden öğrencileri duygulandıran sürpriz

Bir grup öğrenci lahmacun siparişi verdiği yere not olarak "öğrenciyiz paramız yok, 2 lahmacun fazla yollar mısınız" diye yazınca restaurant sahibi, öğrencilere 7 tane fazla lahmacun ile tatlı ekleyerek gönderdi.
Sosyal medya kullanıcısı Kadir Yalman, yemek siparişi verdiği yerden beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Bir restorandan lahmacun siparişi veren Yalman, sipariş notuna da “ Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (bursun yatmasına daha çok var), mümkünse 2 tane daha rica ediyoruz” ifadelerini ekledi.
Yalman, restoran sahibinden beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Restoran sahibi, öğrencilerin sipariş ettiklerine ek olarak 7 tane daha ilave yaparak bir de tatlı ekledi. Restoran sahibi siparişle birlikte not da göndererek "Benim oğlan da başka şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlınızı da yiyin benden. Zihin açar." sözleriyle öğrencilere başarılar diledi.
Bir grup öğrenci lahmacun siparişi verdiği yere not olarak "öğrenciyiz paramız yok, 2 lahmacun fazla yollar mısınız" diye yazınca restaurant sahibi, öğrencilere 7 tane fazla lahmacun ile tatlı ekleyerek gönderdi.
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