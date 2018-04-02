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Resmi açıklama geldi: Türkiye'nin bir bankası daha oluyor!

Resmi açıklama geldi: Türkiye'nin bir bankası daha oluyor!

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul-Hakim Elwaer; Türkiye, Endonezya ve İKB'nin üçlü olarak geliştireceği 'Megabank'ın kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “2018'de bir şeyler göreceğimiz konusunda çok iyimseriz” dedi

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 17:36 - Güncelleme: 02-04-2018 17:36

Tunus'ta yapılan İKB 43. Genel Kurulu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul-Hakim Elwaer, söz konusu bankanın kurulması konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

'Megabank'ın kurulmasının uzun zaman almasının normal olduğunu belirten Elwaer, "Megabank gibi kritik bir kararda, ülkeler konuya ilgisini ifade ediyorlar. Bizim de bu konuda diyaloğa sahip olmamız gerekiyor. Her ülkeden bu konuyla ilgisi olan liderleri bir araya getirdik. Görüşmeler devam ediyor. 2018'de bir şeyler göreceğimiz konusunda çok iyimseriz" diye konuştu.

Elwaer, İKB'nin, faaliyetlerini merkez yerine üye ülkelerden yerel düzeyde yönetmeye odaklandığını belirterek, böylece üye ülkelerin kalkınma sorunlarına daha hızlı çözüm bulma konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ses 02 Nisan 2018 18:58 Banka olsun olsun. Yastık altında para altın boş boş duracağına, ülke ekonomisine katkısı olsun. Parayı bir yatırımcı alır iş aş için birşeyler yapar. Kimse toplu para vermiyor. Enflasyon var. Hizmet bedeli var. Banka da alsın o kadarını. Ama yatırımlar, girişimcilerin para ihtiyacı bu bankadan elde ederek ülkeye katkı verir. Katkı verne şey iyi ve güzeldir

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