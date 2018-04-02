Resmi açıklama geldi: Türkiye'nin bir bankası daha oluyor!

Tunus'ta yapılan İKB 43. Genel Kurulu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul-Hakim Elwaer, söz konusu bankanın kurulması konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

'Megabank'ın kurulmasının uzun zaman almasının normal olduğunu belirten Elwaer, "Megabank gibi kritik bir kararda, ülkeler konuya ilgisini ifade ediyorlar. Bizim de bu konuda diyaloğa sahip olmamız gerekiyor. Her ülkeden bu konuyla ilgisi olan liderleri bir araya getirdik. Görüşmeler devam ediyor. 2018'de bir şeyler göreceğimiz konusunda çok iyimseriz" diye konuştu.

Elwaer, İKB'nin, faaliyetlerini merkez yerine üye ülkelerden yerel düzeyde yönetmeye odaklandığını belirterek, böylece üye ülkelerin kalkınma sorunlarına daha hızlı çözüm bulma konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.