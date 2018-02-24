Resmi açıklama geldi: Dev Türkiye hamlesi!

Türkiye'deki varlıklarını büyütmek istediklerini söyleyen Kuveyt Finance House (KFH) Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzoug sağlık ve eğitim alanında görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Kuveyt Finance House (KFH) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzoug, banka olarak stratejilerinin, Türkiye'deki varlıklarını daha da büyütebilmek olduğunu, aynı zamanda başka sektörlere de girmeyi planladıklarını bildirdi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM": Türk şirketlerine finansman sağlamanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Al Marzoug, Türk ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ve Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

"SAĞLIK VE EĞİTİM ALANINDA ARAYIŞ VAR": Al Marzoug, bir gazetecinin, "Türkiye'deki sektörlere ve fırsatlara nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Banka olarak stratejimiz, Türkiye’deki varlığımızı daha da büyütebilmek. Aynı zamanda başka sektörlere de girmeyi planlamaktayız. Şu anda sigortacılık alanında bir faaliyetimiz söz konusu. Otomotiv leasingi konusunda da etkinlik gösteriyoruz. Türkiye'nin ekonomik görünümü açısından değerlendirme yapacak olursak; bu yönde iyimser bir bakış açısına sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sağlık ve eğitim konusunu ise aramızda görüşüyoruz. Bizim İslami bir banka olarak finanse edebileceğimiz alanlar... Sektör açısından oldukça iyi gelişmeler var. Bu iki alanda fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz."