Resmen yıkıldılar! Sabah işe geldiler ama...

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesi, bir gecede boşaltılınca çalışanları ortada kaldı. 2 aydır maaşlarını almadıklarını söyleyen işçiler, yaklaşık 40 kişinin çalıştığı atölyede personelinin çoğunun sigortasız olduğunu iddia etti.

Resmen yıkıldılar! Sabah işe geldiler ama...

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 3 ay önce faaliyete başlayan bir tekstil atölyesinin çalışanları, sabah işe geldiklerinde işyerinin tamamen boşaltıldığını görünce şoka uğradı. 2 aydır maaşlarını almadıklarını söyleyen işçiler, yaklaşık 40 kişinin çalıştığı atölyede personelinin çoğunun sigortasız olduğunu iddia etti.

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Resmen yıkıldılar! Sabah işe geldiler ama...

Muradiye Mahallesi'nde faaliyet gösterilen bir tekstil atölyesi gece boşaltıldı. Yaklaşık 40 işçinin çalıştığı tekstil atölyesinde personelin çoğunun sigortasız olduğu iddia edildi. 4 kişi tarafından işletilen atölyede personelin maaşını alamadıkları için şikâyetçi olacaklarını söylemelerine üzerine, firma sahiplerinin bütün makineleri toplayarak kaçtığı iddia edildi.

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Resmen yıkıldılar! Sabah işe geldiler ama...

Bebek kıyafetleri üreten atölyenin yaklaşık 3 ay önce kurulduğu öğrenildi. 4 işletmeci tarafından çalıştırılan atölyenin boşaltıldığı, personelin hafta sonu işe geldiğinde ortaya çıktı. Sabah işe gelen çalışanlar kapıların kapalı olduğunu görünce şaşırdı. İşçiler, çevredeki esnafa sorduklarında ise, işletmecilerin makineleri kamyona doldurarak gittiğini öğrendiler.

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Resmen yıkıldılar! Sabah işe geldiler ama...

Orhangazili Melike Ak, 1,5 ay evvel işe girdiğini ifade ederek, “Sigortamı yapmadılar. Bugün yapacağız, yarın yapacağız diye oyaladılar. Şikâyet edeceğimi söylemiştim. Bu sabah işe geldiğimde ise kaçtıklarını öğrendim” dedi.
İşyeri sahibi olarak bildiği kişilere telefon ve sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşmaya çalıştığını belirten Ak, “Hiçbir çağrıma cevap vermediler. Sonra da beni engellediler” dedi.

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