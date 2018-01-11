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Resmen duyurdular: ABD'den sürpriz Irak kararı!

Resmen duyurdular: ABD'den sürpriz Irak kararı!

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin Irak'taki asker sayısını azalttığını ve de gelecek aylarda bu sayısının daha da azaltılacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 18:48 - Güncelleme: 11-01-2018 00:23

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, Bağdat'taki Büyükelçilik binasında yaptığı açıklamada, ''ABD güçlerinin Irak'taki varlığı Bağdat'ın onayı dahilindedir ve bu güçlerin sayısı önemli ölçüde azaldı. Askerlerimiz bu ülkede, karada savaşmak için bulunmuyor sadece danışmanlık yapıyor'' dedi. 

Irak'taki ABD askeri personelinin sayısının gelecek aylarda daha da azaltılacağı bilgisini veren Silliman, Irak'a yeniden imar konusunda da destek vereceklerini ifade etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Silliman, Bağdat ile Erbil arasında gayrimeşru referandum sonrası ortaya çıkan krize dair ise şunları söyledi:

"Kürt partileri arasındaki ayrışmalar bizi endişelendiriyor. Kürdistan bölgesinin 'üniter Irak' yapısı içerisinde kalmasını destekliyoruz. Bağdat ile Erbil arasında Irak'ın birliği çerçevesinde diyaloğu önemsiyoruz ve Bağdat'ın oradaki (IKBY) memur maaşlarını ödemesi ve sınır kontrollerini Kürdistan bölgesel yönetimiyle koordineli şekilde çözmesini destekliyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 00:27 emparyalistler isgal ettikleri ulkelerden hep kovularak atilmislardir

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