Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'den, Victor Moses'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 28 yaşındaki Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.
Victor Moses, dün Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 mücadelesini canlı olarak izlemişti.
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