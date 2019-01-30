Resmen açıklandı İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne kimdir

Son dakika haberine göre; Galatasaray yeni forvetini açıkladı. Galatasaray, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin transfer edildiğini resmen duyurdu.
Galatasaray, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin transfer edildiğini resmen duyurdu. Mbaye Diagne, 17 maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol krallığında açık farkla önde gidiyor.
Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1 milyon Euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu. Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya geldi.
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