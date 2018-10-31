Resmen açıklandı! Galatasaray'da iki isim derbide yok

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakat futbolcuların durumuyla ilgili kulüpten ilk açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Hareketlilik çalışmasıyla başlanan idman, koordinasyonlu ısınma hareketleri ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

İKİ İSİM DERBİDE YOK

Kulüp doktoru Yener İnce, Fernando ile Nagatomo'nun derbide forma giyemeyeceğini açıkladı. Sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Onyekuru, Feghouli, Eren Derdiyok ve Belhanda takımla çalışmalara katıldı.

YARIN AKŞAM KAPMA GİRİLECEK

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

NAGATOMO: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Öte yandan Schalke 04 ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında göğsünden sakatlanıp oyunu terk etmek zorunda kalan Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Hastaneden çıktım artık evimdeyim,daha güçlü döneceğime emin olabilirsiniz.''