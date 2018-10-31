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Resmen açıklandı! Galatasaray'da iki isim derbide yok

Resmen açıklandı! Galatasaray'da iki isim derbide yok

Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık raporunu verdi: Nagatomo ve Fernando, derbide forma giyemeyecek.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 16:55 - Güncelleme: 31-10-2018 16:55

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakat futbolcuların durumuyla ilgili kulüpten ilk açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Hareketlilik çalışmasıyla başlanan idman, koordinasyonlu ısınma hareketleri ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

İKİ İSİM DERBİDE YOK
Kulüp doktoru Yener İnce, Fernando ile Nagatomo'nun derbide forma giyemeyeceğini açıkladı. Sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Onyekuru, Feghouli, Eren Derdiyok ve Belhanda takımla çalışmalara katıldı.

YARIN AKŞAM KAPMA GİRİLECEK
Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

NAGATOMO: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
Öte yandan Schalke 04 ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında göğsünden sakatlanıp oyunu terk etmek zorunda kalan Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Hastaneden çıktım artık evimdeyim,daha güçlü döneceğime emin olabilirsiniz.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • fanatik aslan 31 Ekim 2018 17:49 eksik haber yapmayın kardeş emre akbaba'da derbide yok!!!

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