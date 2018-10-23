Reşit Galip kimdir andımızın yazarı Türkçe ezanı çıkardı

Reşit Galip kimdir, neler yapmıştır soruları andımız tartışmaları ile bir kez daha merak edildi. Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından andımız ile ilgili tartışmalar daha da alevlendi. Peki andımızın yazarı Reşit Galip kimdir? İstiklal Mahkemeleri savcılarından biri olan Dr. Reşit Galip 80 yıldır her sabah okunan andımızın yazarı. Aynı zamanda Reşit Galip 1932 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görev yapmıştır. 1932 yılında ezanı Arapça'dan Türkçeye çeviren isim de Reşit Galip olmuştur. İşte Reşit Galip'in hayatı, biyografisi...

REŞİT GALİP KİMDİR: Reşit Galip ya da Mustafa Reşit Baydur 1893 yılında Rodos'ta doğdu. Babası mahkeme reislerinden Mehmet Galip Bey, annesi Rodoslu Münevver Hanım'dır. İlk ve ortaöğrenimini Rodos'ta tamamladıktan sonra liseyi İzmir'de okudu. Milliyetçi, hırslı, heyecanlı bir gençti. II. Meşrutiyet'in temmuz ayında ilan edilmesinden esinlenerek lisenin son sınıfında iken “Ferday-ı Temmuz” adlı bir gazete çıkardı.

Andımızı kim yazdı, andımız kaç yılında yazıldı ve neden kaldırıldı soruları son günlerde merak ediliyor. Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından iyice alevlenen öğrenci andı tartışmaları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

80 yıldır her sabah öğrenciler tarafından okunan öğrenci andı diğer adıyla andımız 8 Ekim 2013 yılında kaldırıldı. Öğrenci Andı ile gündeme gelen bir diğer isim de, And'ın yazarı olan Reşit Galip oldu.

İstiklal Mahkemeleri savcılarından Dr. Reşit Galip

BAKANLIK GÖREVİNE GETİRİLDİ: 1932 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Reşit Galip, Öğrenci Andı'nın yazarı olduğu gibi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan ezanın Türkçeleştirilmesinin de mimarlarından.

1932 yılında ezanı Arapça'dan Türkçeye çeviren isim olan Reşit Galip, bir yıl Milli Eğitim Bakanı olarak görevi yaptı. Sosyal medyada bir çok isim Reşit Galip'in geçmişine atıfta bulunarak, aldığı kararların ülkeyi sürüklediği ayrılıkçılığı hatırlatanlar da var, Türkçe ibadet ve Türkçe ezan için hadi inşallah diyenler de.

1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip, Ezanı da Türkçeleştiren kişidir.

Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, "bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da..." diyelim.

KARARA TEPKİLER VAR: Danıştay'ın aldığı karara siyasilerden tepkiler var. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Danıştay'ın Andımız kararına tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yayımladı.

"Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'na ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır” dedi.

MEB: Temyiz yolu açık: Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın ilköğretim okullarında uygulanan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi üzerine açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Bozdağ: Anayasa ve yasa alenen çiğnenmiştir"

Resmi Twitter hesabından Danıştay'ın kararı hakkında açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, "Danıştay kendisini yürtümenin yerine koyarak anayasayı çiğnemiştir" ifadelerine yer verdi.

Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösteren Bozdağ, "İşlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yarı kararı verilemez" dedi. Yargı yetkisinin denetim şeklinde kullanılamayacağını söyleyen eski bakan, "Danıştay yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" şeklinde açıklama yap