Resimli Miraç Kandili mesajları yeni kutlama sözleri 2018

Miraç Kandili mesajları, resimli kandil kutlama sözleri haberimizde. Kadir gecesi hükmünde sayılan bu mübarek kandil gecesi için en güzel resimli mesajları ve kandil tebrik sözlerini sizler için hazırladık.

Miraç Kandili mesajları, resimli kısa miraç kandili tebrik sözleri haberimizde. Kadir gecesinden sonraki en kutsal gece olan Miraç Kandili gecesi eller Allah!a açılacak ve o gece edilen dualar Allah'ın izniyle kabul olacak. Siz de sevdiklerinizin duasında olmak için onlara resimli kandil mesajları yollabilirsiniz. Whatsapp ve Facebook uyumlu resimli kandil mesajları haberimizde. Twitter

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Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Twitter

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Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller. Twitter

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