Resimli cuma mesajları 2018 en güzel yazılı hadisli cuma sözleri

Yeni ve en güzel sözlerle resimli cuma mesajlarini sizin için hazırladık. 2018 yılında Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlamayı ve dualarını istemeyi unutmayın. İşte SMS olarak da atabileceğiniz hadisli ayetli mesajlar;

Resimli cuma mesajları 2018 en güzel yazılı hadisli cuma sözleri

Resimli Cuma mesajlarını sizin için özel olarak internethaber.com olarak derledik. 2018 yılına özel cuma mesajlarını sizlere resimli ve hadisli güzel sözlerle mesajlar hazırladık. Resimli cuma mesajlarını cepten kısa SMS olarak sevdiklerinize atabilirsiniz. Cuma günü için peygamberimiz bir hadisinde 'Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidi.' demiştir. Cuma günü edilen dualar ve kılınan namazın sevabı büyüktür. Cuma gününüz hayırlı olsun diyor ve sizlere cuma mesajlarını sunuyoruz.

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Resimli cuma mesajları 2018 en güzel yazılı hadisli cuma sözleri

CUMA HADİSLERİ : Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)

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Resimli cuma mesajları 2018 en güzel yazılı hadisli cuma sözleri

CUMA MESAJLARI : Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar… – Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

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Resimli cuma mesajları 2018 en güzel yazılı hadisli cuma sözleri

CUMA HADİSLERİ : Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

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