Resimli 1 Nisan şaka taktikleri-2018 yeni 1 Nisan şakaları sayfası

1 Nisan şakaları, en komik ve yaratıcı 1 Nisan şakaları neler, nasıl 1 Nisan şakası yapabilirim ve 1 Nisan'ın tarihçesi neden 1 Nisan'da şaka yapılır detaylar haberimizde. Tarih boyunca 'aptallar günü' ya da 'balık günü' olarak adlandırılan 1 Nisan günü çeşitli şakaların yapılması gelenek halini almıştır. 1 Nisan yıllardır evde, okulda, sokakta insanların birbirine şaka yaptığı gün olarak bilinir.

1 Nisan nedir, neden 1 Nisan kutlanır ve 1 Nisan hakkında merak edilenler haberimizde. Aptallar günü, balık günü ve hile günü olarak da bilinen 1 Nisan için sizlere resimli şakalar hazırladık. Tüm dünyada kutlanan bu gün için resimli detaylı anlatımlı en yeni ve komik 1 Nisan şakalarını bir araya getirdik, bugünü özele unutulmak kılmak isterseniz sizin içi hazırladığımız önerilere göz atın!

1 NİSAN’IN TARİHÇESİ: 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı.

Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.

Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır.

Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.

1 NİSAN OLAYLARI...

527 - Bizans İmparatoru I. Justinus, yeğeni I. Justinian'ı veliahtı ilan etti.

1564 - İlk "1 Nisan" şakaları Fransa'da yapılmaya başlandı. Bu yıl değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı sayılan Nisan'ın 1'i, yerini yeni yılbaşı 1 Ocak'a bırakmaktaydı. Nisan'ın ilk günü, yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler, çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar, bu şakalara "Poisson D'avril" (Nisan balığı) adını verdiler.

1778 - Oliver Pollock, Dolar'ın simgesini yarattı.

1826 - Samuel Morey, içten yanmalı motorun patentini aldı.

1867 - Singapur, Birleşik Krallık Kraliyet Kolonisi oldu.

1873 - Britanya buharlı gemisi "SS Atlantic", İskoçya açıklarında battı; 547 kişi öldü.

1873 - Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyununun ilk temsili, İstanbul'daki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

1916 - Mustafa Kemal, Miralaylığa (Albaylığa) yükseltildi.

1921 - Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Kuva-yi Milliye, İkinci İnönü Muharebesi'ni kazandı.

1924 - Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat sadece 9 ay hapis kaldı ve bu sırada Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabını yazdı.

1925 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu.

1926 - Türkiye'de 30 Ağustos'un, "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1939 - İspanya'da milliyetçiler, İspanya İç Savaşı'nın resmi olarak bittiğini açıkladılar.

1947 - Çocuğu olmayan II. Georgios'un ölümünün ardından ağabeyi I. Paulos, Yunanistan Kralı oldu.

1948 - Soğuk Savaş: Sovyetler Birliği'nin direktifleri doğrultusunda Doğu Almanya Hükûmetine bağlı askeri güçler, Batı Berlin'i karadan ablukaya aldı.

1948 - İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.

1949 - Serbest İrlanda Devleti'ni oluşturan güneydeki 26 kontluk birleşerek, İrlanda Cumhuriyeti'ni oluşturdu.

1949 - Newfoundland, Kanada'ya katıldı.

1950 - BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1955 - Kıbrıs Rumları, Ada'nın Birleşik Krallık'tan bağımsız olmasını öngören, EOKA hareketini başlattılar.

1955 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı faaliyete geçti.

1957 - Batı Almanya'da bilim insanları, nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.

1958 - Kıbrıs'ta EOKA'cılar Britanya'ya savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Georgios Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1961 - Türkiye'de 27 Mayıs Darbesi'nden sonra faaliyetleri yasaklanan siyasi partilerin faaliyetleri kısmen serbest bırakıldı.

1964 - Başpiskopos Makarios'un Kıbrıs Türk Alayı'nın Garnizonuna dönmesi önerisi, Türk Hükümetince reddedildi.

1969 - Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon tarafından naklen yayınladı.

1970 - Richard Nixon, ABD'de satılan tütün ürünlerinde uyarı yazılarının yer almasını öngören ve televizyon ve radyoda tütün ürünlerinin reklamlarının yapılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.