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Resimli 1 Mayıs mesajları kısa 1 Mayıs sözleri sayfası

Resimli 1 Mayıs mesajları kısa 1 Mayıs sözleri sayfası

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü bu özel ve anlamlı gün için en güzel resimli 1 Mayıs mesajlarını ve kısa 1 Mayıs kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. Türkiye'de ilk kez 1923 yılında kutlanan İşçi Bayramı mesajları sözleri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 09:00 - Güncelleme: 01-05-2018 09:00

1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'ne özel en güzel kutlama mesajları, resimli işçi bayramı mesajları ve işçi bayramı kutlama sözleri haberimizde. Dünya üzerindeki birçok ilde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı Türkiye'de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmıştır.

Dünyada birçok ülkede bayram havasında kutlanan İşçi Bayramı ülkemizde de ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başladı. 1 Mayıs'a özel en güzel resimli mesajları, 1 Mayıs kutlama mesajları ve 1 Mayıs işçi bayramı tebrik sözleri derlemesi haberimizde.

1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan ve dünya çapında bayram olarak ilan edilmiş bir gün... Türkiye'de ilk kez 1923'te kutlanan 1 Mayıs, 2008 yılının Nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. İşte 1 Mayıs kutlama mesajları, 1 Mayıs sözleri

- Yepyeni bir güneş doğar dağIarın dorukIarından, MutIu bir hayat fiIizIenir kavganın ufukIarından, Yurdumun mutIu günIeri mutIak geIen gündedir.

- BirIik ve dayanışma inancıyIa emek, barış ve özgürIük mücadeIesinde tüm eziIenIerin 1 mayıs işçi bayramını kutIarım.

- İşçilerin bir ɑn önce iş-emekçi dünyɑ görüşüne vɑrmɑlɑrını yɑdɑ vɑrdırmɑlɑrını diliyorum.

- ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum. kalpHakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

- Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz. kalpEn kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

- En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

- Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. -Abraham Lincoln- kalpHaIkIarın nasırIı yumruğu baIyoz gibi patIıyor.Devrimin şanIı daIgası dünyamızı kapIıyor

- Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını aIması için kitIeyi biIinçIendirin, BizIerin eIIerindedir geIen ışıkIı günIer. kalpTüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun

- İşçi olmayı ben seçmedim, Ne olursam olayım insanlıktan vazgeçmedim… kalpÖzgür ve eşit bir gelecek için yıllarca mücadele verdik devam ediyoruz elbet bir gün güneş doğacak karanlıktan aydınlığa çıkacağız.

- 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı Devrimin şanIı yoIunda iIerIeyen haIkIarın bayramı kalpKɑpitɑlizm, yönetenlerin resmi çetesidir. -Al Cɑpone-

- 1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

- Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. -Abraham Lincoln-

- Halkların nasırı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor kalpVermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler. kalpTüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun

- Ulusları gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor kalpToprak, onu eliyle işleyenlerindir. -Emiliano Zapata-

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 09:17 Bazen espriden çok espiri yapan komiktir ,evlad

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