Resimlerdeki yanlışlıkları bulabilecek misiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var.

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA) Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.



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Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

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Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

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