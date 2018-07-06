Resimlerdeki yanlışlıkları bulabilecek misiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA) Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.
Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?
Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.
Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? Kamp alanında yanlış bir şeyler var...
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