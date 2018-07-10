Resimdeki bakanı tanıyabildiniz mi? Cami yaptırıyor...

Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı oldu. Çiçeği burnunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de iki cumhurbaşkanı ve başbakan ile çok sayıda bürokrat yetiştiren Kayseri Lisesi'nin de gururu oldu. Kayseri Lisesi'nde okulun yetiştirdiği devlet büyükleri için oluşturulan sınıfta Akar'ın da balmumu heykeli bulunuyor. Akar'ın memleketi Kayseri'de yaptırdığı caminin inşaatı da bitmek üzere...