Resimdeki bakanı tanıyabildiniz mi? Cami yaptırıyor...

Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı oldu. Çiçeği burnunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de iki cumhurbaşkanı ve başbakan ile çok sayıda bürokrat yetiştiren Kayseri Lisesi'nin de gururu oldu. Kayseri Lisesi'nde okulun yetiştirdiği devlet büyükleri için oluşturulan sınıfta Akar'ın da balmumu heykeli bulunuyor. Akar'ın memleketi Kayseri'de yaptırdığı caminin inşaatı da bitmek üzere...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olan eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de iki cumhurbaşkanı ve başbakan ile çok sayıda bürokrat yetiştiren Kayseri Lisesi'nin de gururu oldu. Memleketi Kayseri'de, Ahmetpaşa İlkokulu'ndan 1963 yılından mezun olan Akar, ardından Sümer Ortaokulu'un 1966 yılında bitirdi. Kayseri Lisesi'nde yaklaşık 2,5 yıl eğitim gören Akar, son yıl nakil olduğu Sümer Lisesi'nden 1969 yılında mezun oldu.
Kayseri'de iki cumhurbaşkanı ve başbakan ile çok sayıda bürokrat yetiştiren Kayseri Lisesi'nin de gururu oldu. Lisenin müzeye dönüştürülen bir bölümünde, aralarında Akar'ın da bulunduğu, mezun verdiği bazı önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri de bulunuyor.
Kayseri Lisesinde eğitim gördüğü dönemde özellikle "askerlik" dersindeki yüksek notları ile dikkati çeken eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olması, eğitim gördüğü okullarda gururla karşılandı.
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