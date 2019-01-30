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Resident Evil 2 o bölgelerde satışa sunuldu!

Resident Evil 2 o bölgelerde satışa sunuldu!

Dünyanın en ünlü video oyunu geliştiricisi ve dağıtıcısı olan Capcom, efsanevi korku oyunu Resident Evil 2’yi Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 05:36 - Güncelleme: 30-01-2019 05:36

Hayatta kalma korku oyununun bu yeniden anlatımı, Capcom’un RE motoru kullanılarak yeniden inşa edildi. Daha gerçekçi görseller, ürpertici ses düzeni, omuz üstü bakış açısı sağlandı. 2019 sürümü, serinin sevilen karakterlerinden ikisinin gözünde Raccoon City salgını hakkında derinlemesine hikayeyle sunuluyor. Resident Evil 2, PlayStation 4, Xbox One ve PC için hem fiziksel hem de dijital formatlarda mevcut.

Orijinal olarak ilk defa 1998 PlayStation konsolda sunulan Resident Evil 2, bugüne kadar dünya üzerinde 85 milyon satan serinin en çok ilgi gören oyunlardan. Türü için bir standart olan oyun, dehşet verici aksiyon, şüpheli keşif ve bulmaca çözme oyununu bir arada barındırıyordu. Resident Evil 2'de, oyuncular çaylak polis memuru Leon S. Kennedy ve üniversite öğrencisi Claire Redfield'e katılarak kaçmaları gereken bir zombi kabusunda hapsolmuş gizemli olayları araştırmak için Raccoon City'ye gidiyor. Onların ortak deneyimleri, Raccoon City'yi zombi ve korkunç mutasyona uğramış canavarlar kaosunun içine düşüren ve akıl almaz eylemler ortaya koyan Umbrella Corporation'ın kapsamlı hikayesini bir araya getiriyor.

Oyuncular Leon ve Claire'in hikayelerini tamamladıktan sonra yeni bir bakış açısı sunan ek oyun modlarının kilidini açabiliyorlar. Umbrella Corporation operatörü HUNK'ın gözünden Raccoon City'de çözülecek olaylara doğru uzanıyorlar. Eğer oyuncular oyunun başlangıcından itibaren Leon ya da Claire olarak maceralarını yeniden başlatmayı tercih ederse ana hikayeyi daha zorlu bir versiyonuyla daha derin hikaye öğeleriyle ele alma seçeneğine sahip olacaklar. Daha fazla çeşite dair Leon ve Claire için ek kostümlerin kilidi de açılabiliyor ya da satın alınabiliyorlar.

Ayrıca Resident Evil 2 Deluxe Edition’da oyunun yanında 5 karakter kostümü (2 tane Leon için 3 tane Claire için), Albert Model: Samurai Silahı ve oyunculara oyun sırasında arka fonda çalabilmeleri için retro müzik listesini içeren eklenti paketlerini de içeriyor. Fiziksel kopyalarda ise Claire’i içeren arka kapak versiyonu bulunuyor.

Çok yakında Resident Evil 2 için ücretsiz olarak sunulacak olan “The Ghost Survivors” içeriği de sizlerle olacak. Bu içerik, “Raccoon City salgınının ve kurbanlarının etrafındaki senaryoları” ve “eğer olaylardan kurtulurlarsa neler gelişecek” onları araştırıyor olacağınız bir içerik olacak.

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