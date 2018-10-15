Reşat Batur Bir Deli Rüzgar oyuncusu kimdir gece aleminin sırrı

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimdir, dizinin konusu ne soruları araştırılıyor. Fox TV'nin iddialı yeni sezon dizilerinden biri olan Bir Deli Rüzgar daha ilk bölümden seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir dönemim parlayan yıldızının şimdilerde tuvalet temizlemesine kadar giden çöküşün etkili bir dille anlatıldığı Bir Deli Rüzgar dizisinin başrollerinden olan ve Reşat Batur'a hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'ın oyunculuğu ile dikkatleri çekiyor. Peki Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşındadır.

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİ KONUSU: Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

Kanbolat Görkem Arslan- Reşat Batur: Hicran Gazinosunun ikinci patronu. Girift ilişkilere sahip olan ağabeyi Ahmet Batur’un sağ kolu… Sakin, soğukkanlı ama gözü döndüğünde önünde durmak istemeyeceğiniz adamlardan…

Gece âleminde namı var… Ağabeyi Ahmet Batur’un gölgesinde kalmaktan bir parça rahatsız olsa da saygısından asla taviz vermez… Karısı ve üç yaşında bir kızı olan Reşat Batur, gece âleminde bulunmasına rağmen her zaman karısına bir koca ve iyi bir baba olagelmiştir… Ta ki Melike’nin gözlerinde kaybolana kadar…

Kanbolat Görkem Arslan Kimdir: 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi TİYATRO ATÖLYESİ’nde başladı ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı TİYATRO BÖLÜMÜ’ne girdi ve 2006 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan oyuncu ABB Tiyatro Atölye’sinde Muhammet Uzuner’in yönettiği “Asiye Nasıl Kurtulur” adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım attı. “Deli Dumrul”, “Antigone”, “Tatyana”, “Köpeklerin İsyan Günü”, “Öküz” oynadığı oyunlardan bazıları. 2009 yılında yönetmen Murat Düzgünoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi “Hayatın Tuzu”nda Harun karakterini oynayarak sinemaya adım attı. Sonra sırasıyla, Emre Yalgın’ın “Teslimiyet (2009)”, Muzaffer Özdemir’in “Yurt (2011)” ve Atıl İnaç’ın “Daire (2013)” adlı filmlerinde oynadı. Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” ile başladı ardından “Hatırla Sevgili”de Mahir Çayan karakteri ile dikkatleri çekti ve bu güne değin bir çok dizide yer aldı. Ekran yolculuğuna “Bir Deli Rüzgar” adlı dizi ile devam ediyor

Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Diziler

Bir Deli Rüzgar / 2018

Servet / 2018

Hayat Bazen Tatlıdır / 2016

Poyraz Karayel / 2014

Tatar Ramazan / 2013

Yer Gök Aşk / 2010

Asi / 2007

Hatırla Sevgili / 2006

Kırık Kanatlar / 2005

Çemberimde Gül Oya / 2004

Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Filmler

Daire / 2013

Yurt / 2011

Teslimiyet / 2009

Hayatın Tuzu / 2009

Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

Öküz / 2017

Köpeklerin İsyan Günü / 2015

Tatyana / 2013

Antigone / 2005

Cehennemde Bir Mevsim / 2002

Deli Dumrul / 2000

Özgürlük Oyunu / 1999

Asiye Nasıl kurtulur / 1998

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK: Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır.

Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.