Rektör Tekin'den iletişim fakültesine ziyaret

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi'nin ikinci yarıyıldan itibaren kendisine yakışır bir eğitim binasına sahip olacağını söyledi. Tekin, kadro konusundaki ihtiyaçların da en kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade etti.

Prof. Dr. Yusuf Tekin'in fakülte ziyaretleri sürüyor. Son olarak İletişim Fakültesi'ni ziyaret eden Tekin, fakülte hakkında Dekan Prof. Dr. Zakir Avşar'dan bilgi aldı. Konferans salonundaki toplantıda konuşan Tekin, üniversite ile ilgili yol haritasını belirlemek için tüm fakülteleri ziyaret ettiğini söyledi.

28 Şubat sürecinde bir gecede üniversitedeki statülerinin değiştiğini ve o günden sonra öğretim elemanlarının tüm motivasyonunu yitirdiğini hatırlatan Tekin, bu nedenle çalışma barışının önemli olduğunu, yönetici olarak bu konuda elinden geleni yapmaya çalışacağını kaydetti.

İLETİŞİME YENİ BİNA MÜJDESİ



Hacı Bayram Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Gazi Üniversitesi'nden ayrılan İletişim Fakültesi'nin bugün hizmet verdiği binasından ayrılacağını söyleyen Tekin, fakültenin 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl döneminde kendisine yakışır bir eğitim binasına sahip olacağını müjdeledi. Çok etkin bir yönetici kadrosuyla çalıştığını ve üniversitenin sorunlarını yakından bildiklerini kaydeden Tekin, kadro konusundaki ihtiyaçların da en kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade etti.

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