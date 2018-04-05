Rektör Hasan Gönen şok detayı açıkladı: 'Dekanı öldürmeye...'

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyı yapan kişinin araştırma görevlisi Volkan B. olduğu açıklandı. 4 öğretim üyesini öldüren saldırganla ilgili şoke eden ayrıntıları üniversitenin rektörü Hasan Gönen açıkladı.

Rektör Hasan Gönen şok detayı açıkladı: 'Dekanı öldürmeye...'

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı şok etkisi yarattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir öğretim üyesi olması olayın boyutunu değiştirdi. Saldırıda 4 öğretim üyesinin öldüğü duyuruldu. Olayın herkesi şaşkına çeviren ayrıntılarını Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen açıkladı.

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Rektör Hasan Gönen şok detayı açıkladı: 'Dekanı öldürmeye...'

ASLINDA DEKANI ÖLDÜRMEYE GİTMİŞ: Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada saldırganın Volkan isimli araştırma görevlileri olduğunu söyledi. Dediğine göre asıl hedef dekandı. İşte rektörün anlattıkları :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip etmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağolsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

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Rektör Hasan Gönen şok detayı açıkladı: 'Dekanı öldürmeye...'

FETÖ İDDİASI: Gönen, zanlı için şöyle konuştu: "FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. Dekanı bulamayınca sanıyorum cinnet getirmiş durumda idi. Fatih beyi vurmuş, daha sorna dekan yardımcımızı vurmuş Mikail Yalçın beydi, daha sonra üst kattaki iki araştırma görevlimizi vurmuş. Başka bir arkadaşımıza da silah doğrultmuş ama kurşun sıkışmış, bir şey yapamamış. Daha sonra binayı terk ettikten sonra polis tarafından derdest edilmiş.

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Rektör Hasan Gönen şok detayı açıkladı: 'Dekanı öldürmeye...'

SORUŞTURMANIN NEDENİ: Daha önceden emin değilim ama biz Osmangazi Üniversitesi olarak kendisiyle ilgili, başka personelimizin şikayeti üzerine soruşturma yürütüyor idik. Hala soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikayet eden personelimizin FETÖ'cü olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık. Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. Yani o konuda çok emin değiliz."

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