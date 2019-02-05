Rekorları tersten kıran Batuhan Karadeniz imzayı attı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısının transfer bitiminde kadrosuna dahil ettiği Adanademirspor’dan Batuhan Karadeniz için imza töreni düzenledi.

27 yaşındaki Batuhan, bu transferle birlikte 10. kez takım değiştirmiş oldu. Batuhan Karadeniz son olarak Adana Demirspor'da oynamıştı.

NEREDEN NEREYE

Yıllar önce Türk futbolunun yükselen değeri olarak kariyerine başlayan ancak daha sonra yeşil sahaların yaramaz çocuğu haline gelen Batuhan Karadeniz'in kariyeri 'nereden nereye' dedirtti.

10 KULÜPTE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Karadeniz, bundan önce formasını giydiği 10 takımda da kadro dışı bırakılmıştı. Batuhan Karadeniz'in daha önce kadro dışı bırakıldığı takımların listesi şöyle:

-Beşiktaş (2007)

-Eskişehirspor (2012)

-Trabzonspor (2013)

-Elazığspor (2014)

-Sivasspor (2015)

-St. Gallen (2016)

-Şanlıurfaspor (2016)

-Sakaryaspor (2017)