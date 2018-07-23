Rekor üstüne rekor! Havadan günde 72 bin turist

TEMMUZ 2 MİLYONA KOŞUYOR: Bu yıl Antalya'ya gelen 6 milyon 199 bin 361 turistin, 6 milyon 36 bin 889'u Antalya Havalimanı'na indi. Gazipaşa Havalimanı'na ise 162 bin 472 turist indi. Bu yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında toplam 1 milyon 445 bin 709 turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış yaşandı. Temmuz ayının 20 günlük döneminde iki havalimanına gelen günlük turist ortalaması ise 72 bin 285 oldu. Bu yıl 81 bin 205 kişinin geldiği 14 Temmuz, en çok turistin geldiği gün oldu.

