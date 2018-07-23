Rekor üstüne rekor! Havadan günde 72 bin turist

TURİZMDE bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'ya 20 Temmuz itibariyle gelen turist sayısı 6 milyon 199 bine yükseldi. Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı ortalaması da günlük 72 bine çıktı.

Rekor üstüne rekor! Havadan günde 72 bin turist

Antalya Valiliği, 20 Temmuz itibariyle Antalya'ya havalimanları aracılığıyla gelen turist rakamlarını açıkladı. 1 Ocak'tan 20 Temmuz'a kadarki sürede Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente toplam 6 milyon 199 bin 361 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısındaki artış oranı yüzde 34 olurken, rakam olarak da 1 milyon 572 bin kişi arttı.

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Rekor üstüne rekor! Havadan günde 72 bin turist

TÜM YILLARI GERİDE BIRAKTI: 20 Temmuz itibariyle, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 4.4'lük oranla 269 bin turist artışı gerçekleşti. 2015 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 11'lik oran ve 703 bin kişi artışı gerçekleştiren kent, turizmde yaşadığı en kötü yıl olan 2016'nın aynı dönemine göre de yüzde 53 artış oranıyla 3 milyon 284 bin kişi daha fazla turist ağırladı.

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Rekor üstüne rekor! Havadan günde 72 bin turist

TEMMUZ 2 MİLYONA KOŞUYOR: Bu yıl Antalya'ya gelen 6 milyon 199 bin 361 turistin, 6 milyon 36 bin 889'u Antalya Havalimanı'na indi. Gazipaşa Havalimanı'na ise 162 bin 472 turist indi. Bu yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında toplam 1 milyon 445 bin 709 turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış yaşandı. Temmuz ayının 20 günlük döneminde iki havalimanına gelen günlük turist ortalaması ise 72 bin 285 oldu. Bu yıl 81 bin 205 kişinin geldiği 14 Temmuz, en çok turistin geldiği gün oldu.

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Rekor üstüne rekor! Havadan günde 72 bin turist

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