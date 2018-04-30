Rekor kırıldı izdiham yaşanıyor! Böyle karşılandılar

Türkiye'ye gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 48 ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 34.9 arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 2.88 milyon kişiye yükseldi. Böylece, Ocak-Mart döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.9 artışla 5.1 milyon kişiye çıktı. Buna göre, yılın ilk üç ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 738 bin kişiyle İran ilk sırada. İran'ı 475 bin kişiyle Gürcistan, 417 bin kişiyle Almanya ve 278 kişiyle Bulgaristan izledi.
KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ: Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Toplulukları'ndaki ülkeler için büyük öneme sahip Mayıs Bayramı dolayısıyla Antalya'da turizmde büyük hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi ile turizmin başkentindeki turist sayısında önemli artış gözleniyor. Yeni sezon için tanıtım faaliyetlerine hız veren turizm şirketlerinden ICF Airports ve Rixos Otel işbirliğiyle Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde iniş yapan turistler için renkli karşılama töreni düzenlendi.
HAVALİMANINDA SEMAZEN GÖSTERİSİ: Etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileri sergilendi. Gelen yolcu bölümünde semazen gösterisi de büyük ilgi çekti. Festival havasında geçen etkinlikte yabancı turistler kendilerine gösterilen ilgiyi sevinçle karşıladı. Bazı turistler animasyon ekipleriyle dans gösterilerine katılırken, bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
BUGÜN 20 BİN TURİST BEKLENİYOR: Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, gelen misafirleri sürprizlerle karşıladıklarını söyledi. Turizmde ilk izlenimin çok önemli olduğunu belirten Billur, turizm açısından güzel bir sezon beklediklerini söyledi. Billur, “Gelen tüm misafirlerimizi özel şovlarla, yiyecek ikramlarıyla havalimanında karşıladık. Devlet Opera ve Bale'nin sanatçıları, misafirlerin bavullarını alırken mini bir konser veriyor. Bugün 20 binden daha fazla insan bekliyoruz. Antalya'da bu yıl 14 milyon turist bekleniyor. Bugünkü rakamlar, bu hedefi yakalayacağımızı gösteriyor" diye konuştu.
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