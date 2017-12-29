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Reina’nın sahibi dava açtı: 15 milyon lira istiyor!

Ünlü gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında 39 kişinin hayatını kaybettiği 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Valiliği’nden talep ettiği terör tazminatının reddedilmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi’nde 15 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 19:07 - Güncelleme: 29-12-2017 19:07

Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında terör saldırısına uğrayan işletmesinin zararının giderilmesi için talepte bulunduğu İstanbul Valiliği’nden ret yanıtı alınca 5’i maddi 10’u manevi olmak üzere 15 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Koçarslan’ın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Valiliğin gerekli tedbiri almadığı, saldırı sonrası işletmenin yeniden açılmasına onay vermediği, bu nedenlerle de marka değerinin zarara uğratıldığı belirtildi.

"İFLAS TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Dilekçede, "Saldırı sonrası durum ve koşullar tamamen müvekilin aleyhine değişmiştir. 700 işçi işsiz kalmış, tazminatlarını almak için icra takibi başlatmıştır. Yüzlerce dava devam etmektedir. Müvekil, 2017’de işletmeden hiçbir gelir elde edememiştir. İşletmede görevli personelin ücretini ve iş akdini feshedenlerin tazminatları dahi ödeyemez duruma gelmiştir. Terör saldırısından önce alt kiracılarla ve rezarvasyon yapanlarla yapılan sözleşmeler gereği ağır yükümlülük altına girmiştir. İflas tehlikesiyle karşı karşıyadır" denildi.

VALİLİĞİN TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETMESİ ÜZERİNE AÇILDI

Dilekçede, "Saldırı nedeniyle müşterinin kafasındaki imaj bozuldu. Ticari itibarı çok büyük darbe aldı. Rezervasyonlar iptal edildi. Yapılan sözleşmeler feshedildi. Ayrıca çeşitli basın ve yayın organlarında gerçek dışı çıkan haberlerle işletmeye karşı bir nefret oluşturuldu. Davalı idarenin (Valilik) maddi tazminat talebimizi reddetmesi üzerine manevi tazminat talebiyle birlikte iş bu davayı açmak zorunda kaldık" ifadesine yer verildi.

"TOPLAM ZARAR 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Dilekçede kar ve mal kaybı ile marka değer kaybının 1 milyar dolar olduğu belirtilen dilekçede, "Maddi ve manevi olarak müvekkilin zararı 1 milyar dolardır. Ancak bu rakam tahmin ettiğimizin çok altındadır. Maddi ve manevi zararlarımız bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir" denildi.

ŞİMDİLİK 15 MİLYON TL’LİK DAVA

Dilekçede, "Fazlası saklı kalmak kaydıyla davalıdan asıl alacağımız olan 80 milyon TL tutarındaki tazminatın şimdilik 5’i maddi, 10’u manevi olmak üzere 15 milyon TL’lik tazminatın müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep ederiz" denildi.

İdare mahkemesi tarafından incelenen dilekçenin işeme konulduğu öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 29 Aralık 2017 21:53 BU ZARARI BU YÜZDE DOKSAN BEŞİ YARI AÇ YARI TOK YAŞAYAN 70 MİLYON KARŞILASIN DİYOR BU DAHA BAŞLANGIÇMIŞ BİR MİLYAR DOLARDAN BAHSEDİYOR CÜRETE BAK BUGÜNE KADAR KAZANDIĞIN PARADAN AYRICA YAŞADIĞIN LÜXS HAYATTAN BU MİLLETE NE VERDİNKİ BİZDEN İSTİYORSUN ŞİRKETİNİDE MÜŞTERİLERİNİDE KORUMAK ZORUNDAYDIN ORAYI BU MİLLET BOMBALAMADI AYRICA ÖLENLEREDE SEN TAZMİNAT ÖDEMEN LAZIM EĞER ADALET VARSA KAZANIRKEN İYİDE HEP BANA HEP BANA YOK ÖYLE YAĞMA?

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