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Reina katliamı davasında ara karar: 2 tahliye

Reina katliamı davasında ara karar: 2 tahliye

Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 23:22 - Güncelleme: 27-03-2018 23:22

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Müşteki avukatları ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin tahliye edilmesine karar verdi.

Dijital raporların beklenmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılmasına hükmetti.

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