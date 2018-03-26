Reina katliamcısından skandal talep!

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 45’i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 42 tutuklu ile 6 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada 7 tercüman da hazır bulundu. Mahkeme heyeti gelen evrakları ve tanık beyanlarını okudu.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanık Masharipov'un duruşmaya katılmama talebi olduğunu ifade ederek, talebin reddine karar verdiklerini belirtti. Bunun üzerine söz alan Masharipov'un avukatı Atanur Demir, "Masharipov müşteki ve yakınlarının sözlü taciz, hakaret ve tehditlerinden çekindiği için duruşmaya katılmak istememiş olabilir. Mahkemeden müştekileri bu konuda uyarmasını, uyarılara rağmen hakaret ve tehditte bulunan varsa tutanak tutup suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelen evrakların okunmasının ardından müştekilerin dinlenilmesine geçildi.

Müşteki Burcu Sarıca, yılbaşını kutlamak için eğlence mekanına gittiğini, saat 11.30 sıralarında mekana girdiğini, 01.15'te silah seslerinin gelmeye başladığını söyledi.

Kendisinin şanslı olduğunu ifade eden Sarıca, "Ben kurtuldum, ölen 39, yaralanan 79 kişi için sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Ailem ve ben psikolojik olarak zor zamanlar geçirdik. Cam bölümlü salondaydım. Merdivenlere çok az mesafe vardı. Bu yüzden avantajlı bir konumdaydım." diye konuştu.

"CEHENNEM GİBİYDİ"

Müşteki Günel Huseynova da emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, saat 11.30 sıralarında Reina'ya giriş yaptığını kaydetti.

Herkesin koşuşturmaca içinde olduğunu belirten Huseynova , "Arkadaşım benden eğilmemi istedi. Tam eğileceğim sırada kolumdan vuruldum. Silah sesleri durmadı, devam etti. O anki 7-8 dakika cehennem gibiydi. Kolumdan mermi girdi, çıktı. Vücudumda kalan iz ve ölen insanlar için bu sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yanında yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Huseynova, "Ben oradan sağ çıkacağımı düşünmüyordum. Orada silahların ardından patlama olacağını düşündüm. Sanık sürekli tekbir getiriyordu." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden Kerim Akyil'in babası Ali Akyil, müşteki Günel Huseynova'ya mekanın girişinde polis olup olmadığını sordu.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ ise burada yargılanın devletin olmadığını, bu yöndeki ifadeleri kabul etmediklerini belirtti.

"MASHARİPOV BENİM SAĞIMDA KOŞUYORDU"

Müşteki Duygu Karabulut da eğlence mekanına saat 01.15 sırlarında gittiğini, kapıda beklediğini söyledi.

İçeri girdiğinde silah sesleri duyduğunu ifade eden Karabulut, "Kafamı sağıma çevirdiğimde yanımdaki kişinin etrafa ateş ettiğini gördüm. Masharipov benim sağımda koşuyordu. Soluna dönse beni vuracaktı. Gölge karartı şeklinde görüyordum, silah ondan büyük duruyordu." dedi.

Lavabo gibi bir yere girdiğini, bir kabinin içinde 11 kişi saklandıklarını kaydeden Karabulut, saldırının bitmesinin ardından mekanda birçok kişinin yaralı olduğunu gördüğünü söyledi.

Duruşma salonunda bulunan ekrana sanık Masharipov’un yansıtılmasının ardından, üye hakimin "Yanınızda koşan kişi bu sanık mıydı?" sorusu üzerine müşteki Karabulut, "Evet.. Karartı şeklinde de olsa yandan görünüşü o." yanıtını verdi.

Duruşma müştekilerin dinlenilmesiyle sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 57 sanık bulunuyor.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, terör örgütü içine "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.​