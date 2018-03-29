Rehber sorgulama programı-Beni nasıl kaydetmiş öğrenme bilgisi

Rehber sorgulama programı, Getcontact nedir, kim beni nasıl kaydetmiş, ismin nasıl kayıtlı sorularının cevabını merak eden binlerce kişi kısa sürede akıllı telefonuna Getcontact uygulamasını indirdi bile. İlk kullanımın 1 ay ücretsiz olduğu rehber sorgulama porgramı için daha sonraki aylarda aylık ücret alınıyor. Elbette programın büyük avantajı olduğu gibi çok büyük bir riski de var. O da herkese cep telefonunuzun rehberini açıyor olmanız.

BTK Başkanı kısa sürede binlerce kişi tarafından yüklenen program Getcontact için kullanıcılarının be ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda açık açık uyardı.

Öncelikle sorumlu haberciliğin gereğini yapalım ve programın 'sakıncalı' yönünün altını çizelim.

GETCONTACT PROGRAMI ZARARLI MI? : Kullanıcılara bir çok cazip hizmet sunan GetContact programı rehberinizi ortak kullanıma açıyor. Programı indirdiğinizde ERİŞİME İZİN ver dediğiniz anda bu programı kullanan herkes sizin rehberinizi görebiliyor. Haliyle hem kişisel mahremiyetiniz kalmıyor hem de cep telefonunuzda bir güvenlik açığı oluşuyor. Bu tarz programların daha önce yasaklandığını da sizlere hatırlatalım.

Bu uyarılara ve risklere rağmen programı denemeye kararlı mısınız? O zaman sizlere GetContact programını android ve ios işletim sistemi olan telefonları indirme, kullanma ve özellikleri hakkında bilgi verelim.

GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

GetContact uygulamasını iOS ve Android platformlarındaki akıllı telefonlardan kullanabilirsiniz.

1. GetContact uygulamasını Application Store'dan indirin ve çalıştırın.

2. Üyelik kaydınızı tamamlamak için telefon numaranızı girin.

3. Profil bilgilerinizi girin.

4.İstem sayfasındaki Sorgu bölümünden GetContact veritabanında kayıtlı numaraları sorgulayabilirsiniz.

5. Önceki sorgularınızı Sorgu Geçmişi altında bulabilirsiniz.

6. İstenmeyen aramalardan kendinizi spam bölümünü aktif hale getirerek koruyabilirsiniz.

7. Keşfet bölümünden öğrenebileceğiniz kişiler için iletişim önerileri alabilirsiniz.

GETCONTACT NEDİR, NELER YAPABİLİYOR?

Getcontact, “istenmeyen çağrı engelleme” ve “arayan kişi tanımlama” uygulamasıdır. Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar. Ancak bunu yaparken REHBERİNİZİ DE HERKESİN kullanıma açmış olur. Lütfen bunu unutmayın!

ARAMA ENGELLEME: İstenmeyen aramaları engelleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

ÇAĞRI TANIMLAMA : Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

KEŞFET : Getcontact, aynı zamanda bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.

Bilmeniz Gerekenler:

• Getcontact uygulaması, internet bağlantısına ihtiyaç duyar.

• Üyeliğinizi size ait bir telefon numarası ile doğrulamanız gerekir.

• Kullanımı ilk 1 ay tamamen ücretsizdir. Sonrasında ücrete tabidir.



GETCONTACT NASIL İPTAL EDİLİR: Otomatik yenileme, satın aldıktan sonra kullanıcının iTunes Hesap Ayarlarına giderek kapatılabilir. Etkin abonelik süresi boyunca geçerli aboneliğin iptali yasaktır. Ödemeler satın alma işleminizi onayladığınızda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir. Otomatik yenilemeler abonelik süresi bitiminden 24 saat öncesine kadar iptal edilmediği sürece yenilenir. Getcontact aboneliğinizi bu linkten iptal edebilirsiniz. https://support.apple.com/en-us/HT202039

TÜM SİSTEMLERDEN NUMARAMI NASIL SİLDİREBİLİRİM: GetContact programını kullanan bir çok kişi sonrasında bundan pişman oluyor. Yorumlar kısmı da programdan 'numarasını sildirmek' isteyenlerle dolu. Peki bunu nasıl yapacaksınız. İşte bunun yolu :

1. Adım: GetContact'in Unlist sayfasını buraya tıklayarak açın.

2. Adım: Unlist bölümüne telefon numaranızı girin ve Unlist butonuna tıklayın.

3. Adım: Daha sonra GetContact'e numaranız ile kayıt olun. Bu kayıt işlemi sırasında doğrulama kodu size mesaj olarak gelecek.

4. Adım: Sisteme kayıt olduktan sonra Unlist sayfasından numaranızı sildirin.

5. Adım: GetContact'in mobil uygulamasını indirin ve giriş yapın. Daha sonra Ayarlar>Gizlilik bölümünden hesabınızı silin.

BTK BAŞKANINDAN UYARI: BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContactve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyardı. Rehberlik hizmeti veren uygulamalara yönelik şikayetlerin artması üzerine GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı.

KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE'

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de en popüler rehber uygulamalarından GetContact'ın kullanıcıların numarasını ve isimlerini havuzunda topladığını söyledi.

Uygulamanın rehberi kopyalama sistemi olduğu için kişinin numarası ve bilgilerini diğer kişilerle paylaştığına dikkati çeken Aktepe, şöyle devam etti:

"Uygulama bu noktada, özel hayatın gizliliği bakımından sıkıntılar doğuruyor. Buradan numaranızı ve bilgilerinizi silebilmek için sisteme eklenen unlist (listeden çıkarma) özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de öncelikle uygulamadan hesabınızı silmeniz gerekiyor. GetContact uygulamasını indirerek telefonunuza erişim hakkı vermiş oluyorsunuz. Tüm verileriniz alınıyor. Cep telefonunuza giriş hakkı verdiğiniz için tüm kişisel bilgileriniz de ele geçiriliyor."

Aktepe, ıslak imza ya da elektronik imzayla kullanıcıların rızasının alınmadığına işaret ederek, "Biz bu tür yazılımları, tüm bilgilerinizi toplayarak casusluk yapmayı amaçlayan ve insanların davranışlarını ortaya çıkaran bir kötücül yazılım olarak tanımlıyoruz." dedi.

Söz konusu yazılımların davranış şekillerini etkilediğini anlatan Aktepe, bunun amacının siber saldırılarda kullanılacak istihbaratı toplamak olduğunu dile getirdi.