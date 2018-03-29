Rehber GetContact sayesinde eskort numarasını telefonda buldu ve...

Rehberlerden numara bulma uygulaması GetContact, son günlerin en çok konuşulan konusu. Dijital güvenlik konusunda fazlasıyla açığı olan ve yasal süreç balatalım GetContact yine de son günlerin en çok kullanılan uygulaması. Ama biliyorsunuz ki, Türkiye'de bir şey eğer çok popülerse mizahının dönmesi de kaçınılmaz hale geliyor. Hele bir de sosyal medya kullanıcılarının eline düşerse, vay haline! İşte son günlerin en çok tartışılan uygulaması olan GetContact hakkında atılan birbirinden komik o tweetler...