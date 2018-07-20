Regl sancılarından bu yöntemle kurtulun!

Regl sancısı nasıl geçer? Regl sancısına hangi besinler iyi gelir? sorularının cevapları özellikle genç kızlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Diyetisyen Neslihan Aktepe cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Zencefil, kimyon, tarçın, maydonoz, papatya ve rezene çayıyla magnezyum içeren yeşil yapraklı sebzeler, muz, kakao, E vitamini içeren avokado ve zeytin. Omega3 içeren balık, ceviz, badem, semizotuna beslenmenizde yer vermelisiniz. Ayrıca probiyotik takviyeleriyle düzenli egzersiz yapmakta adet sancılarını azaltmaya yardımcıdır.

Kaynak: cevapla.tv