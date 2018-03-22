Regaip kandili namazına nasıl niyet edilir saat kaçta kılınır?

İhsan gecesi olan Regaib Kandili'nde açılan eller ve edilen dua geri çevrilmez bu yüzden müslümanlar bu geceyi hakkıyla ibadet ederek ihya etmek için nasıl ibadet etmeleri gerektiğini araştırıyor. Regaib Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih namazı şeklinde kılınır. Bu namazı kılmak için bilmenez gereken bir tesbih vardır. Bunun dışında hacet namazı da kılabilirsiniz.

Önce peygamberimizin okuduğu kandil duasını verelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığına göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

REGAİP NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR? : Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 19.30 ile 21.00 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

12 REKATLIK TESBİH NAMAZI NİYET EDİŞİ : Regaip Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

KANDİL NAMAZI ÇEKİLECEK TESBİH : Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : -"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI : "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Kandil duası Regaip gecesi okunacak dualar peygamberimizin duası

PEYGAMBERİMİZİN KILDIĞI HACET NAMAZINI : Peygamberimizden edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

REGAİP KANDİLİ HACET NAMAZI NASIL KILINIR? : Regaip Kandili gecesini ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak Hacet namazı 12 rek'attir. Bu namazın kılınışı sırasında Kadir Suresi de okunabilir. Çeşitli hacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasını okuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur.



HACET NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR? : Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Regaip Kandili dilek duası Nihat Hatipoğlu özel Regaib duaları

Adetli kadın kandilde ne yapmalı hayız olan nasıl ibadet etmeli?

Kandil mesajları resimli ve hadisli (Regaip kandili önemi ve dilek duası)