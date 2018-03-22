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Regaib Kandili ibadetleri Hz. Muhammed özel kandil duası

Regaib Kandili ibadetleri Hz. Muhammed özel kandil duası

Regaib Kandili ibadetleri nelerdir, bu geceye özel nasıl dua edilmeli, regaib kandili ibadetleri nasıl yapılır detaylar haberimizde. Haram aylardan biri olan Recep ayının ilk kandili Regaib kandilinde Hz. Muhammed neler yapar, nasıl ibadet ederdi? Efendimiz Hz. Muhammed recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:30 - Güncelleme: 22-03-2018 12:00

Regaib Kandili ibadetleri nelerdir, bu gece neler yapılmalı, Regaib Kandili duası var mı sorularının yanıtını haberimizde. Hz. Muhammed'in Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu aylardan biri olan Recep ayının ilk kandili bugün, Regaib Kandili. İhsan gecesi olan bu mübarek gecede müslümanların kalbi iman aşkıyla dolacak ve eller semaya açılacak. Dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu regain gecesinde Hz. Muhammed Efendimiz neler yapar, nasıl ibadet ederdi?

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.

Resulullah'ın (sas) Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı rivayet edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.Bu aylara "Çok sevaplı ibadet ayları" diyen Bedüzzaman şöyle işaret ediyor:

"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerif'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar." (Şualar)

REGAİB KANDİLİ HZ.MUHAMMED DUASI:Recep haram aylardandır çünkü : Tövbe suresinin 36. ayeti Recep ayına işaret eder. Ayet şöyledir; "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse bu aylarda kendinize zulmetmeyin." Değişik hadislerde haram ayların (yani günahın ve kusurların özellikle daha feci olduğu, savaşlara bile ara verilmesi gereken ayların) içinde Recep de sayılmıştır. Haram aylar. 'Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir.'

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL DUA EDİLİR: Regaip kandilinde, diğer zamanlarda olduğu gibi gönülden ve içten dua edilmelidir. İşte, Kuran-ı Kerim'de bu hususa uygun sureler;

"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez." A’râf Sûresi 55

"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler." Bakara Sûresi 186

"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Bakara Sûresi 286

İşte Regaib Kandili özel namazı, kılınışı ve okunacak dualar...

REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT NASIL KILINIR: Regaip Kandili gecesi namaz kılıp dua ederek geçirmek gerekir. Regaib kandili gecesinde kılınacak namaz 12 rek'attir.

Regaip Kandili namazının 12 rekat kılınışı ve duası şöyledir:

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ: Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

REGAİB KANDİLİNİN VAKTİ: Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma  gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

REGAİB KANDİLİ FAZİLETLERİ: Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER: Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]

Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebu Muhammed]


 

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