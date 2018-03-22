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Regaib Kandili duaları ibadetleri Ömer Döngeloğlu özel duası

Regaib Kandili duaları ibadetleri Ömer Döngeloğlu özel duası

Affı merhameti, bağışlaması bol olan bu kandil gecesini doya doya ihya etmek isteyen yüreği imamla dolan müslümanlar regaib gecesi duası, ve namazının nasıl kılınacağını arıyor. Sizler için ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun regain kandili özel duasını ve bu geceye özel yapılmasını gerekenleri videolu anlatımla aktaracağız.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 17:45 - Güncelleme: 22-03-2018 17:45

Ömer Döngeloğlu Regaib Kandili duası, bu geceye özel kandil sözleri ve bu gece kılınacak namazlar videolu anlatım ile haberimizde. Bu günü oruçla geçirmek gerektiğini belirten Döngeloğlu, regaib gecesi bir araya gelin, eş dost bu geceyi bayram havasında geçirin diyerek telkinde bulunuyor.

İşte Ömer Döngeloğlu regaib kandili özel duasıi bu gece özel ibadetler...

Regaib kandilinde gündüzünü oruçla geçirebilr, akşam iftards eş doş akraba bir araya gelebilirsiniz. Yani bu geceye özel bir şey olduğunu belirtin. Nasıl bayramlarda herkes bir araya gelir bu regaib gecesi kandilinde de bir araya gelin. Regaib kandili olduğu hissedilsin. Böyllikle hem çoluk çocuk hem konu komsu 'Hee 3 aylar başladı der.' Bilgi paylaşmak sosyal medyada herkesin kandili kutlamak iş değil. Mesele senın hayatında ne kadar yeri var. Sabaha kadar cumanızı tebrik ederim diye mesaj yollayıp durun cumaya gitmedikten sonra size bir faydası olmaz. Mübarek 3 ayların başlamsıyla gönüller daha yumuşayacak. Ülkemiz için dua edeceğiz. Şehitler terör olayları çocukların kadınların istismar edilmesi toplumun kanayan yarası. Birbirimize yanaşmadığımız sürece hiçbir işe yaramaz.

HACET NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR: Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.

HACET NAMAZI DUASI VE TÜRKÇE MEALİ: Hâcet duasını okumak sünnettir. Hacet duası şöyledir:
Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...

HACET DUASININ TÜRKÇE MEALİ: Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir...
Regaip Kandili hacet namazı kılınışı -Peygamberimiz nasıl kılardı?
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir? Kur'an okunabilir mi?

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