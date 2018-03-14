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Reflüye iyi gelen yiyecekler neler? Mideden boğaza doğru...

Reflüye iyi gelen yiyecekler neler? Mideden boğaza doğru...

Reflü hastalığı, yemek borusunun alt kısmında bulunan ve mide içeriğinin ağza doğru kaçmasını engelleyen sfinkterin’in işlevini yitirmesiyle oluşan bir hastalıktır. Uz. Dr. Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltan 10 beslenme önerisi hakkında bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 01:00 - Güncelleme: 14-03-2018 01:00

Reflü hastalığı, yemek borusunun alt kısmında bulunan ve mide içeriğinin ağza doğru kaçmasını engelleyen sfinkterin’in işlevini yitirmesiyle oluşan bir hastalıktır. Hastalarda göğüste yanma, ağza acı ve ekşi bir su gelmesi gibi şikayetlerin yanı sıra bazı hastalarda ses kısıklığı, ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, göğüste ağrı, öksürük bulantı ve kusma gibi şikayetlere de yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıktır.Toplumda oldukça sık görülen reflü hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Uz. Dr. Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltan 10 beslenme önerisi hakkında bilgi verdi.

MİDEDEN BOĞAZA YANMA ŞİKÂYETLERİ VARSA: Reflü, toplumda her 100 yetişkinden 20’sini etkileyen önemli bir hastalıktır. Özellikle salçalı, baharatlı yemekler, çikolata, kahve, alkol ve asitli içecekler gibi besinlerden sonra reflü şikayetleri başlayabilir. Mideden boğaza doğru olan yanma, ağızda acı ve ekşi bir tat oluşuyorsa bu şikayetler reflüye işaret edebilir. Yemek borusu ve mide dışındaki organ ve sistemlerde de; göğüs ağrısı, astım benzeri bulgular, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, kronik öksürük ve diş çürükleri gibi şikayetlere de yol açabilir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ: Yaşam tarzında değişiklik her reflü hastasına önerilmektedir. Reflü hastaları öncelikle hayat kalitesini yükselten ve şikayetleri azaltan basit önlemler almalıdır. Yatak başının yükseltilmesi, sıkı ve dar elbiselerden kaçınılması, kilo kontrolünün sağlanması, yemekten hemen sonra uzanılmaması ve uyku ile yemek arasında en az 3 saat olması önerilen basit önlemlerden bazılarıdır. Reflü şikayetlerinin kontrol altına alınmasında diyet değişikliği de çok önemlidir. Hastaya özel bir diyet programı uygulanmalı, porsiyonlar küçültülmeli, yağlı ve ağır yemeklerden sakınılmalıdır. Tedaviye en iyi yanıt, asit baskılayıcı ilaçlar ile elde edilmektedir. Yeterli süre ve dozda ilaç, diyet, yaşam tarzı değişikliklerinden sonuç alınamayan hastalarda cerrahi bir diğer tedavi seçeneğidir.

REFLÜYE İYİ GELEN YİYECEKLER : Beslenme alışkanlığının değiştirilmesi reflü tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Reflüyü tetikleyen besinlerden uzak durulması ve uygun bir diyet ile reflü şikayetleri kontrol altına alınabilir. Aşağıdaki beslenme ve yaşam tarzı değişikliği önerileri reflü şikayetlerinin azaltılmasında oldukça etkilidir.

-Yemek sırasında içecekler sınırlandırılmalı, daha çok öğün aralarında tüketilmelidir.
-Alkol kullanımından kaçınılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır.
-Besinler bütün olarak yutulmamalı, ağızda iyice çiğnenmelidir.
-Reflü hastaları sakız çiğnemekten kaçınmalıdır. Çünkü sakız, yutulan hava miktarını artırırve bu da gaz ile birlikte reflü şikayetlerine yol açabilir.
-Yemek sırasında ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturulmalıdır.
-Uyumadan en az 2-3 saat önce su dışında herhangi bir besin veya içecek tüketilmemelidir.
-Öğünlerdeki porsiyonlar sabahtan akşama doğru azaltılmalıdır.
-Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, karbonatlı içecekler, domates suyu, kahve ve çay sınırlandırılmalıdır.
-Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze sıkılmış suları tüketilmemelidir.
-Sigara reflü şikayetlerini artırır. Sigara kullanılmamalıdır.

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