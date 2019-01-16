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Redmi Note 7 için ön siparişler alınmaya başladı! Xiaomi'nin hedefine bakın

Redmi Note 7 için ön siparişler alınmaya başladı! Xiaomi'nin hedefine bakın

Xiaomi, geçen hafta tanıttığı 48 MP’lik kamerası ve 150 dolarlık fiyat etiketi olan yeni akıllı telefonu Redmi Note 7 için ön siparişleri almaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 03:33 - Güncelleme: 16-01-2019 03:33

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçen hafta tanıttığı 48 megapiksellik yeni modeli Redmi Note 7 için 1 milyonluk satış hedefi koydu.

Şirket, ön siparişlerin alınmaya başlandığı ve tüketicilere 18 Ocak‘ta satışa sunulacak olan Redmi Note 7 için bu ayın sonunda 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşmayı beklediğini duyurdu.

Xiaomi, bu iddialı hedefine ulaşmak için Redmi Note 7’nin başlangıç fiyatlarını da 150 dolara kadar çekti. Öncelikli olarak Çin ve Hindistan’da satışa sunulan Xiaomi Redmi Note 7’nin en çok dikkat çeken özelliği 48 MP’lik kamerası oldu.

6.3 inçlik, 1080 x 2340 Full HD+ çözünürlükle gelen telefon, Android 9.0 (Pie) işletim sistemiyle çalışıyor. Biri 48 MP diğeri 5 MP’lik çift arka kamera barındıran Xiaomi’nin yeni telefonun ön kamerası ise 13 MP.

FİYATI NE KADAR? Snapdragon 660 işlemci, parmak izi, yüz tanıma ve USB-C gibi teknolojileri de barındıran Redmi Note 7’de 4000 mAh’lik batarya bulunuyor.

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan Redmi Note 7'nin alt modeli 149 dolara satılırken, 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi olan modelin fiyatı ise 177 dolar olarak açıklandı. Redmi Note 7’nin 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanlı en üst modelinde ise fiyat 205 dolar seviyesinde.

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