Red Dead Redemption 2'yi bitirmek için 60 saat gerekiyor!

2018 yılının favori oyunlarından biri olmaya aday Red Dead Redemption 2 için geri sayım devam ediyor. Rockstar kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Dan Houser, oyunla ilgili yeni birkaç bilgi daha paylaştı.

Dan Houser'ın kullandığı ifadelere göre Red Dead Redemption 2, tam 60 saat uzunluğunda devasa bir hikayeye sahip. Houser, oyunun aslında 65 saat uzunluğunda olduğunu ancak yapılan son değişikliklerde bu süresinin 60 saate indirildiğini söylüyor.

Rockstar, bazı içerikleri gereksiz gördüğü için yayınlanacak son sürümden kaldırma kararı almış.

Dan Houser'in Vulture'a verdiği röportajda dikkat çeken bir başka konu ise Red Dead Redemption serisinin geleceğiyle ilgili oldu.

Gelecekte yeni bir oyun daha görebileceğimizi söyleyen Houser, "Red Dead Redemption 2 başarıya ulaşır ve bizler de söyleyecek yeni ilginç şeylerimiz olduğunu düşünürsek yeni bir oyun elbette gelebilir." sözlerini kullandı.