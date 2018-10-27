Red Dead Redemption 2'den mobil uygulama sürprizi

Red Dead Redemption 2, yılın en merakla beklenen oyunlarının zirvesinde. Oyun, bugün Sony PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında, dünya çapında piyasaya sürüldü.

Read Dead Redemption 2, bilindiği üzere Vahşi Batı'nın uçsuz bucaksız arazilerinde hayat bulan bir yapım.

KAFA KARIŞIKLIĞI VAR

Kısacası kafanızın karışma olasılığı yüksek. Rockstar Games; kullanıcılara gerek yardımcı olmak, gerekse oynanış keyfini zirveye taşımak için Red Dead Redemption 2 Companion App'ı yayınlayacağını duyurdu.

Akıllı telefon veya tabletinizi; oyundaki günlüğüzü okumak, karakterinizin ayrıntılarına ulaşmak için kullanabildiğiniz gibi, bu cihazlardan HUD (Sanal Gösterge Paneli) olarak faydalanabiliyorsunuz.

Red Dead Redemption 2, Companion uygulaması ile sürükleyici bir oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıları çok memnun edecek. Farklı menülerde "vakit harcamaya" gerek olmaksızın, önemli navigasyon ve karakter verilerine ulaşılabilecek. Uygulama, oyunla aynı tarihte yayınlanacak.





