Red Dead Redemption 2 rekor kırıyor!

2010 yılında oyuncularla buluşan Red Dead Redemption'ın 15 milyon kopya sattığını düşünürsek bu rakamın oldukça büyük olduğunu görebilirsiniz. İlk hafta sonunda Rockstar'a 725 milyon dolarlık bir gelir bırakan RDR 2, bu rakamla Avengers: Infinity War'ı dahi geride bırakmayı başarmıştı.

Oyunun en geç 1.5 sene içerisinde PC'ye de geleceğini düşünürsek RDR 2, Rockstar için para basmaya devam edecek.

