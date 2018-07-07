Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı 2018 beyanı

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirim beyanına göre, Erdoğan'ın 3 ayrı bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin lira nakit parası var. Yine Erdoğan'ın mal varlığı bildirimine göre, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Dumanlı Köyü'nde değeri 10 bin lira olan 2 bin metrekare bir arazi ve Üsküdar Kısıklı'da değeri 4 milyon lira olan bir evi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınış değeri 234 bin lira olan Audi A8 marka bir otomobili var. Bunun dışında üzerine kayıtlı başka bir araç görünmüyor.

Erdoğan'ın borçlu olduğu işadamı : Erdoğan'ın mal varlığı bildirim beyannamesine göre, Mehmet Gür isimli iş adamına da 2 milyon lira borcu gözüküyor. Erdoğan'ın mal varlığı listesi sadece şahsını kapsıyor. Eşi Emine Erdoğan ve çocuklarının üzerine olan mal varlıkları listede yer almıyor.

Mehmet Gür kimdir? : Kamuoyu Mehmet Gür ismini Erdoğan'a Kısıklı'daki ikiz villaları satan müteahhit olarak duymuştu. Mehmet Gür ile Erdoğan'ın tanışıklığı ise Kasımpaşa'ya uzanıyor. Mehmet Gür aynı zamanda Erdoğan'ın eniştesi ile de ortak bir şirket kurdu. Mehmet Gür hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

Mehmet Gür kimdir Erdoğan'ın borcu olduğu işadamı meğer...

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan Erdoğan'ın mal beyanı...