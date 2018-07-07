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Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı 2018 beyanı

Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı 2018 beyanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı 5 Temmuz 2018 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan'ın malvarlığı listesinde evi, arabas ve arsaları yer aldı. Erdoğan'ın 2 milyon lira borcu olduğu işadamı Mehmet Gür ise bakın kimdir?

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 22:08 - Güncelleme: 07-07-2018 22:08

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirim beyanına göre, Erdoğan'ın 3 ayrı bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin lira nakit parası var. Yine Erdoğan'ın mal varlığı bildirimine göre, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Dumanlı Köyü'nde değeri 10 bin lira olan 2 bin metrekare bir arazi ve Üsküdar Kısıklı'da değeri 4 milyon lira olan bir evi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınış değeri 234 bin lira olan Audi A8 marka bir otomobili var. Bunun dışında üzerine kayıtlı başka bir araç görünmüyor.

Erdoğan'ın borçlu olduğu işadamı : Erdoğan'ın mal varlığı bildirim beyannamesine göre, Mehmet Gür isimli iş adamına da 2 milyon lira borcu gözüküyor. Erdoğan'ın mal varlığı listesi sadece şahsını kapsıyor. Eşi Emine Erdoğan ve çocuklarının üzerine olan mal varlıkları listede yer almıyor.

Mehmet Gür kimdir? : Kamuoyu Mehmet Gür ismini Erdoğan'a Kısıklı'daki ikiz villaları satan müteahhit olarak duymuştu. Mehmet Gür ile Erdoğan'ın tanışıklığı ise Kasımpaşa'ya uzanıyor. Mehmet Gür aynı zamanda Erdoğan'ın eniştesi ile de ortak bir şirket kurdu. Mehmet Gür hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

Mehmet Gür kimdir Erdoğan'ın borcu olduğu işadamı meğer...

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan Erdoğan'ın mal beyanı...

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