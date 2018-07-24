Recep Tayyip Erdoğan tazminat davalarından ne kadar kazandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Man Adası sözleri nedeniyle, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davası ile gündeme geldi. Daha önce de tazminat davaları ile gündeme gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı tazminat davalarını sizler için derledik.