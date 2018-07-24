Recep Tayyip Erdoğan tazminat davalarından ne kadar kazandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Man Adası sözleri nedeniyle, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davası ile gündeme geldi. Daha önce de tazminat davaları ile gündeme gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı tazminat davalarını sizler için derledik.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan beri toplam 147 bin lira manevi tazminat kazandı.
Manevi tazminat davalarında Erdoğan bugüne kadar en fazla tazminatı Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, 5 Haziran 2009'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle 4, 26 Temmuz 2010'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle de 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 31 Temmuz ve 8 Ağustos 2010'da düzenlenen mitinglerdeki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi de 26 Ekim 2010'da Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu 7 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırdı.
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