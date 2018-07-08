Recep İvedik 6 geliyor! İşte ilk görüntü

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisinin 6'ncı filmini "Geliyor Recep" notuyla instagram hesabından duyurdu. 'Recep İvedik 6' filmi, Şubat 2019'da sinema salonlarında olacak. Ünlü komedyenin paylaşımında; 'Recep İvedik' karakterinin giydiği gömleğin bir gorilin elinde olması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifa kaybeden görüntüsü filmin senaryosu hakkında ipuçları verdi