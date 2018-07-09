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Recep Akdağ kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var

Recep Akdağ kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var

Önceden Sağlık Bakanlığı görevini yürüten ardından Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ kimdir merak ediliyor. Recep Akdağ biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 13:36 - Güncelleme: 09-07-2018 13:36

Recep Akdağ8 Mayıs 1960 yılında, Erzurum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman oldu. Bir yıl süreyle Londra’da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak ders verdi ve 1999’da profesör oldu. Özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında olmak üzere yüzün üzerinde makalesi ve tebliği yayımlandı. 1996’da İstanbul Tabip Odası’ndan “Yılın Makalesi” ödülünü aldı.

Prof. Dr. Recep Akdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22, 23, 24 ve 26. dönem Erzurum Milletvekili oldu. 58, 59, 60, 61 ve 65. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. Bakanlığı süresince başta “Sağlıkta Dönüşüm Programı” olmak üzere, “Dumansız Hava Sahası” ve “Obezite İle Mücadele Programı” gibi öncü projeler ile “İnsan Odaklı Sağlık Hizmeti Sunumu” için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

18 Kasım 2002’den 24 Ocak 2013’e kadar Sağlık Bakanı olarak görev yapan Akdağ, bu göreve 4 kez üst üste atanan ilk bakandır ve Dr. Refik Saydam’dan sonra en uzun süre görev yapan Sağlık Bakanı olmuştur. Bakanlığı süresince Türkiye’nin sağlık alanında gösterdiği gelişmeler hem yurtiçinde hem de uluslararası platformlarda büyük ilgi uyandırmıştır. Akdağ, ayrıca AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilerek 25 Kasım 2015 ile 25 Mayıs 2016 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi’nde Sağlıkta Liderlik Programı’nın yönetim kuruluna seçilen Akdağ, bu üniversitede sağlık bakanlarına ve doktora öğrencilerine Türkiye’nin Sağlık Dönüşümü ’nü anlatmış ve reformcu liderlik konusunda ders vermiştir. Ayrıca başta Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve devlet tarafından yurtdışında davet edildiği konferans, sempozyum ve özel programlarda liderlik, ekip oluşturma, yönetim ve sorumluluk, politika geliştirme, stratejik plan hazırlama ve uygulama, sağlık sisteminin dönüştürülmesi ve bütün vatandaşların ulaşabildiği kaliteli sağlık sistemlerinin kurulması gibi konularda tecrübelerini paylaşmaktadır.

Prof. Dr. Recep Akdağ 65. Hükümet’te önce Sağlık Bakanı olarak hizmet ettikten sonra 19 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Başbakan Yardımcısı olarak görevini devam ettirmektedir.

RECEP AKDAĞ'IN EŞİ KİMDİR KAÇ ÇOCUĞU VAR; Recep Akdağ'ın eşi Fatma Şeyda Akdağ'dır. Recep Akdağ'ın 5 çocuğu var.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ kızı Havva Nur, eşi Fatma Şeyda, Yahya ve kızı Cemile Akdağ ile birlikte. (Fotoğraf 2009 yılına aittir) Akdağ çiftinin Muhammet ve Ramazan adında iki oğlu, bir de Remziye adında kızı var.

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Recep Akdağ
RECEP AKDAĞ KİMDİR?

Yeni Kabinede yer alan Recep Akdağ Sağlık Bakanlığı koltuğuna geri döndü. AK Parti'nin önde gelen iddialı isimlerinden biri olan AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ kimdir? Recep Akdağ'ın eşi kimdir ve kaç çocuğu va

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